Sai pälvis 200 meetris 23. koha: kahjuks ei suutnud vormi ära realiseerida

Sai lõpetas enda poolfinaalis seitsmendana ajaga 20,91. Isiklikule rekordile jäi ta alla 0,22 sekundiga. Jooksu järel haaras Sai jalast kinni.

"Juba soojenduse ajal andis kube korralikult tunda. Soojenduse ajal sain kiirendused läbida ilma valuta, aga niipea, kui tahtsin kurvis kiirust juurde panna, hakkas vastu suruma ja ma ei saanud midagi teha. Tõesti kahju, et niimoodi läks," rääkis Sai jooksu järel ERR-ile.

"Läksin ikkagi panema, aga juba 50 meetri peal oli tunda, aga noh... Poolfinaali sain, see oli miinimumeesmärk. Tahtsin siin head jooksu teha, tingimused olid siin ideaalsed."

EM-ile kokkuvõttes pani Sai hindeks 3+. "100 meetrit läks aia taha. 200 meetris tegin eeljooksus oma ära. Oli teada, et täna on ideaalsed tingimused. Kahjuks ei suutnud jalgu korras hoida ja enda vormi ära realiseerida," ütles ta.

Poolfinaalide kiireim oli sakslane Owen Ansaj 20,04-ga. Vaid ühe sajandikuga kaotas talle britt Zharnel Hughes. Finaali jõudis teiste seas ka lätlane Oskars Grava, kes jooksis välja paremuselt kuuenda aja 20,27.