X!

Sai pälvis 200 meetris 23. koha: kahjuks ei suutnud vormi ära realiseerida

Kergejõustiku EM
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis pälvis Henri Sai 200 meetri jooksu kokkuvõttes 23. koha.

Sai lõpetas enda poolfinaalis seitsmendana ajaga 20,91. Isiklikule rekordile jäi ta alla 0,22 sekundiga. Jooksu järel haaras Sai jalast kinni.

"Juba soojenduse ajal andis kube korralikult tunda. Soojenduse ajal sain kiirendused läbida ilma valuta, aga niipea, kui tahtsin kurvis kiirust juurde panna, hakkas vastu suruma ja ma ei saanud midagi teha. Tõesti kahju, et niimoodi läks," rääkis Sai jooksu järel ERR-ile.

"Läksin ikkagi panema, aga juba 50 meetri peal oli tunda, aga noh... Poolfinaali sain, see oli miinimumeesmärk. Tahtsin siin head jooksu teha, tingimused olid siin ideaalsed."

EM-ile kokkuvõttes pani Sai hindeks 3+. "100 meetrit läks aia taha. 200 meetris tegin eeljooksus oma ära. Oli teada, et täna on ideaalsed tingimused. Kahjuks ei suutnud jalgu korras hoida ja enda vormi ära realiseerida," ütles ta.

Poolfinaalide kiireim oli sakslane Owen Ansaj 20,04-ga. Vaid ühe sajandikuga kaotas talle britt Zharnel Hughes. Finaali jõudis teiste seas ka lätlane Oskars Grava, kes jooksis välja paremuselt kuuenda aja 20,27.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Täna otse
12.30
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis
20.30
ETV2
Kergejõustiku EM Birminghamis
21.30
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis

kergejõustiku em-i viimased uudised

13.08

Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

13.08

Põnev jooks tõi kümnevõistluse EM-kulla Neugebauerile, Tilga viies Uuendatud

13.08

Sai pälvis 200 meetris 23. koha: kahjuks ei suutnud vormi ära realiseerida

13.08

VAATA OTSE | Kuidas läheb Müllal teivashüppe lõppvõistlusel? Uuendatud

13.08

Šveitsi jooksutäht tagas kukkumisest hoolimata pääsme finaali

13.08

Vigastusega maadelnud Kompus: seis on hea ja saan enesekindlalt võistelda

13.08

Apri enne EM-debüüti: muidugi tahaks uue isikliku hüpata

13.08

Bruus: ma olen väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks

13.08

Hooaja tippmargi hüpanud Bruus pääses EM-il lõppvõistlusele Uuendatud

13.08

Poolfinaali jõudnud Sai: väga rahul, aeg oli ka peaaegu rekord

sport.err.ee viimased uudised

13.08

Lajal murdis kõrgeima kategooria ATP turniiril põhitabelisse

13.08

Flora eurosuvi lõppes kindla kaotusega Uuendatud

13.08

Tribuntsov saavutas enda põhialal 13. koha Uuendatud

13.08

ETV spordisaade, 13. august

13.08

Saksamaa meedia: Kristal jätkab esialgu duubelmeeskonnas

13.08

Curtis ujus kuldmedalile maailmarekordiga, Milak nihutas Euroopa rekordit

13.08

Mölder ja Tamm jäid üksikmängus veerandfinaali pidama

13.08

Montreali Mastersi finaal on ameeriklaste siseasi

13.08

Rainis Värv astub FIBA kohtunike eliitgruppi

13.08

Levadia täiendas ründeliini ka hiljuti Venemaa kõrgliigas mänginud grusiiniga

13.08

Iluvärav tõi Harjule võidu ning kergitas nad Elvast mööda

13.08

Võimalikule lõpetamisele vihjanud Messi naasis isa surma järel väljakule

13.08

Swiatek jõudis tänavu esimest korda finaali

13.08

Koemanilt võtab Hollandi koondises teatepulga üle teine Barcelona legend

13.08

Katkestanud Erm: kannavalu ei lasknud korralikult soojendust teha

13.08

Transsportlaste võistlemine naistega tekitab USA-s furoori, Eestis mitte

13.08

Kristjan Tamm ja Markus Mölder pääsesid Turus veerandfinaali

13.08

Morozov EM-debüüdist: võtan seda kogemusena, mida tulevikus kasutada

13.08

Eestlaste medalisaak veteranide MM-il täienes lühirajal nelja medaliga

13.08

PSG võitis teist aastat järjest UEFA superkarika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo