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Kivikas kordas EM-il Eesti rekordit, aga poolfinaali ei pääsenud

Kergejõustiku EM
Foto: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis kordas Ann Marii Kivikas 100 m jooksus Eesti rekordit, aga poolfinaali ei pääsenud.

Teises eeljooksus jooksnud Kivikas finišeeris ajaga 11,35, millega kordas taas enda nimel olevat Eesti rekordit.

Kolme jooksu kokkuvõttes oli vaja mahtuda 12 parema sekka, et tagada koht poolfinaalis, kuid Kivikas sai 16. koha. Viimasena viis poolfinaali aeg 11,31. Hooaja edetabeli põhjal pääsesid 12 naist otse poolfinaali.

"Tase on väga hea. Korra vaatasin, mis kaks aastat tagasi Roomas poolfinaalidesse viis ja seal oli 11,45, täna vist seal 11,30 või veel kiirem aeg viis viimasena. Tase on tõusnud ja võib-olla teistsugune aasta ka – olümpiat ei ole ja võib-olla fookus on selle võistlusel," arutles Kivikas ERR-ile antud intervjuus.

"Tunne ei olnud jooksu ajal ideaalne, kuidagi ligadi-logadi laiali tundus endale, ei olnud piisavalt kompaktne. Aga selle kohta, kui korrata Eesti rekordit, on ikkagi kõik hästi," jätkas ta. "Ei tahaks öelda, et päris 101 protsenti ideaalne jooks oleks olnud, aga 5- paneks endale hindeks."

"Tunne on tegelikult kerge ja kiire, tehniliselt ise ei jäänud mingite asjadega rahule, aga suures plaanis on kõik hästi," kinnitas ta.

Kivikas võistleb Birminghamis ka 200 m jooksus, mille 1. ring on kavas kolmapäeval, 12. augustil. "Nüüd on üks päev puhkust vahel. Kui otsida positiivseid asju, et ei saanud poolfinaali, siis saabki pikema taastumisaja enne 200 m jooksu," ütles Kivikas.

Toimetaja: Maarja Värv

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