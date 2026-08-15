Bruusi võistlus lõppes kõrgusel 1.88, Magutšihh võitis kolmanda EM-tiitli

Bruus ületas algkõrguse 1.83 kolmandal katsel. Paraku järgmine kõrgus 1.88 enam talle jõukohane ei olnud. Kokkuvõttes jäi Bruus jagama 13. kohta koos itaallanna Idea Pieroni ja belglanna Merel Maesiga.

"Jahe oli, aga kõigil olid samad tingimused, seega seda süüdistada ei saa. Ma ei teagi. Täna ei olnud sellist hoogu kahjuks sees. Kuigi 1.88 oleks kindlasti olnud võimalik, see võimete taha ei jäänud, aga täna siis nii," rääkis Bruus ERR-ile. "Hoojooks oli täna ebastabiilsem kui kvalifikatsioonis. Siis olid pigem proovihüpped hästi ligadi-logadi, aga täna olid kõik suhteliselt ebastabiilsed. Kui 1.83-st üle sain, siis see oli päris hea hüpe, aga kõik muud olid sellised meh."

Bruus tõdes, et lõpptulemus 1.83 jääb veidi kripeldama. "1.88 oleks võinud ära tulla, aga kokkuvõttes peaksin ikkagi rahule jääma. Peale talve ma tegelikult ei teadnud, kas teen pöiavigastuse tõttu suvehooajal üldse kaasa, aga nüüd sain finaali ja [kvalifikatsioonis hüpatud] 1.91 peaks õnnelikuks tegema," märkis ta. "Tegelikult juba talvel tundsin, et see hüpe on minus olemas. Talvel ei tulnud ära, aga nüüd suvel, kui EM-ile tulin, siis teadsin, et olen selleks võimeline, sest Balti meistrivõistlustel oli napikas ja pärast Eesti meistrivõistlusi hakkas vorm paremaks minema."

Ukrainlanna Jaroslava Magutšihh võitis oma kolmanda järjestikuse EM-kulla kõrgusega 1.97. Hõbemedali sai poolatar Maria Zodzik, kes alistas 1.95 esimesel katsel. Pronksile tulnud montenegrolane Marija Vukovic vajas 1.95 alistamiseks kahte sooritust.

Julian Weber ja Nick Thumm tõid Saksamaale kaksikvõidu meeste odaviskes. Weber asus juhtima esimeses voorus visatud 83.71-ga ning pani võistlusele vägeva punkti viimase vooru tulemusega 90.40, mis tähistas uut EM-rekordit. Britt Steve Backley hoidis senist rekordit 89.72 enda käes 28 aastat. Thumm tuli hõbedale isikliku rekordiga 83.76. Läti koondisele võitis esimese medali Patriks Gailums 82.97-ga.

Hiilgav võidutulemus sündis ka meeste kolmikhüppes. Itaalia esindaja Andy Diaz Hernandez hüppas teises voorus kõigi aegade neljanda tulemuse 18.15. Maailmarekordist jäi tal puudu 14 sentimeetrit. Tokyo olümpiavõitja portugallane Pedro Pichardo hüppas avavoorus 17.76 ja sai kaela hõbemedali. Pronksmedali pälvis itaallane Andrea Dallavalle 17.37-ga.

Jooksualadel teenis õhtu esimese kuldmedali norralanna Henriette Jäger, kes võitis naiste 400 meetri jooksu finaali uue rahvusrekordiga 49,04. Täpselt sekund hiljem läbis finišijoone poolatar Natalia Bukowiecka, kolmas oli hollandlanna Lieke Klaver (+1,11).

Meeste 10 000 meetri jooksus võidutses rootslane Andreas Almgren EM-rekordiga 27.23,44. Senine tippmark 27.30,99 pärines 1978. aastast ja kuulus soomlasele Martti Vainiole. Šveitsi esindaja Dominic Lokinyomo Lobalu võttis hõbemedali 27.42,67-ga ning pronksmedali sai valitsev maailmameister, prantslane Jimmy Gressier (28.07,90), kes alistas lõpuduellis itaallase Yemaneberhan Crippa (28.08,56).

1500 meetri finaalis tuli Euroopa meistriks hollandlane Stefan Nillessen (3.35,70), kellele järgnesid rootslane Samuel Pihlström (3.36,16) ja iirlane Andrew Coscoran (3.36,24).

Meeste ja naiste 4x100 meetri teatejooksudes võitsid kodupubliku rõõmuks kuldmedalid Suurbritannia nelikud. Meeste kuldses nelikus jooksid Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe, Zharnel Hughes ja Romell Glave (38,45) ning naiste võidukasse nelikusse kuulusid Dina Asher-Smith, Amy Hunt, Success Eduan ja Imani Lansiquot (42,05).

Meeste seas pääses pjedestaali teisele astmele Saksamaa esindus (38,64) ja kolmandale astmele astus Belgia kvartett (38,70). Naiste jooksus teenisid kahvatumad medalid Šveits (43,12) ja Poola (43,15).

Enne võistlust:

Karmen Bruus tegi neljapäevases kvalifikatsioonis suurepärase esituse, kui ületas neli esimest kõrgust esimesel katsel ning sai kvalifikatsiooninormist 1.91 jagu teisel katsel. Tema isiklik rekord on 2022. aastal hüpatud 1.96.

"Ma pole üle mitme aasta üle 90 hüpanud, nii et ma olen väga-väga-väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks," tunnistas Bruus ERR-ile. "Teadsin, et üle 90 kindlasti suudaksin hüpata, aga see, et päriselt selle ära hüppan, on ikka suur asi."

Lõppvõistlusele pääses 15 kvalifikatsiooninormi ületanud naist. Kullasoosik on kahtlemata ukrainlannast maailmarekordinaine Jaroslava Magutšihh.

EM-i eelviimasel võistlusõhtul saab lõpplahenduse seitsmevõistlus, mida juhib viimase ala ehk 800 meetri jooksu eel iirlanna Kate O'Connor 5812 punktiga.

Medalikomplektid jagatakse välja veel meeste odaviskes ja meeste kolmikhüppes, meeste 10 000 m jooksus ja 1500 m jooksus, naiste 400 meetri jooksus ning võistlusõhtu kulmineerub meeste ja naiste 4x100 m teatejooksude finaalidega.