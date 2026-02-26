Rikberg ootab Lätis vastastelt kiiret mängu

Tartu Bigbank teenis kolmapäeval poolfinaalseeria avamängus Läti klubi Robežsardze/RSU vastu 3:1 (22:25, 25:14, 25:16, 25:21) võidu ning võib edasipääsu finaal tagada juba laupäeval, kui Riias kohtutakse RSU-ga teist korda.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg sõnas esimese mängu kohta, et parandamisruumi jagub, aga kokkuvõttes saadi hästi hakkama. "Avamängu algus oli tegelikult ka päris hea, meil oli võimalusi sealgi, aga mõned kaitsepallid jäid üles toomata ja paaris kohas jättis bloki agressiivsus soovida ning nad püsisid mängus. Janis Teikmanise serviseeria oli see, mis meid eduseisust kaotusseisu viis, jäime tugeva hüppeltserviga üldiselt hätta," sõnas Rikberg kaotatud esimese geimi kohta.

"Mängu edenedes saime oma servi paremini tööle ja neil oli raskusi, ka rünnak paranes. Neljas geim oli tegelikult punkt-punktis ja mingil hetkel olime ka kaotusseisus, sest rünnak kukkus ära. Aga otsustavatel hetkedel saime uuesti käima ja ka servilt tuli abi," lisas Bigbanki juhendaja.

Lätis ootab Rikberg vastaste poolt kiiret mängu. "Nende sidemängija Skruders harrastab riskeerivat ja kiiret mängu, sellega peame harjuma ja blokis ning kaitses veidi teisiti tegutsema. Loodan, et teises kohtumises läheb meil kohanemiseks vähem aega. Kindlasti on neil juurde panna servil, kodus on nad agressiivsemad ja eksivad vähem. Reis Riiga on kindlasti mugavam, kui oli veerandfinaalis Daugavpilsi, väsitab vähem ja ses osas millegi taha pugeda ei tahaks. Eesmärk on sama, tahame jõuda finaali, ükskõik, kuidas," lisas peatreener.

Kui seeria peaks pikenema, siis toimub kolmas mäng teisipäeval, 3. märtsil kell 19.00 Tartu Ülikooli spordihoones.