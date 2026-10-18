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Tartu Bigbank alustas Balti liigat kindla võiduga

Võrkpall
Tartu Bigbank
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Võrkpall

Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond alustas tänavust Balti liiga hooaega kolmegeimilise võiduga, alistades kodupubliku ees Daugavpilsi Ezerzeme.

Tartu klubi läks avageimis kiirelt juhtima 8:1 ning kontrollis seisu geimi lõpuni, teenides 25:12 võidu. Teises geimis jäi võõrustaja esialgu tagaajaja rolli, aga jõudis siis 14:14 viigini ja haaras siis ohjadest, saavutades 25:23 võidu. Kolmas geim läks sarnase stsenaariumi järgi ning Bigbank vormistas 3:0 (25:12, 25:23, 25:23) võidu.

Valentin Kordas tõi võidumängus 14 punkti (+11), Stefan Kaibald lisas omalt poolt 13 (+8) ja Martti Juhkami kümme punkti (+8).

Tartu klubi lahendas rünnakuid 37-protsendilise eduga ja Daugavpilsi klubi 38-protsendiliselt. Bigbank lõi neli serviässa ja teenis blokist seitse punkti, vastane sai samuti kirja neli ässa, aga teenis blokist ühe punkti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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