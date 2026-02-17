Jürgenson: kiirus on olemas, aga peame seda näitama kogu ralli jooksul

Rootsi MM-rallil läks WRC2 arvestuses rajale 27 autot, nende hulgas lõid kaasa ka Romet Jürgenson ja Siim Oja. Ralli 12. kiiruskatsel, vaid mõnisada meetrit enne finišit avarii teinud eestlased pidi päeva katkestama. Pühapäevaks tuldi superrally süsteemis ikkagi rajale ning WRC2 arvestuses võeti 14. koht.

"Laupäeval tuli viga sisse, üritasime suruda ja jälle teine läbimine, kus tavaliselt kiirust oli rohkem, aga kahjuks jäime tee äärde," kommenteeris Jürgenson. "Ainukene positiivne asi sellest nädalavahetusest ongi see, et oleme saanud ühe katsevõidu. Vähemalt mingi kiirus on olemas, aga me peame ikka saama ühtlaseks, et see oleks meil kogu ralli vältel."

WRC2 klassis sai Jürgenson ralli kolmikvõidu saanud soomlaste kõrval ainsana katsevõidu. "Siin Rootsis oli konkurents ikka väga-väga kõva. Sellest ei saa üle ega ümber. Nagu ennustasime, et soomlased on väga kiired ja põhimõttelised kõik nemad ka katsevõite võtsid, ühe korra suutsime sinna vahele hüpata, aga muidu konkurentsi mõttes väga tihe andmine."

Järgmine MM-etapp Keenias, kus stardis on ka Jürgenson, sõidetakse juba vähem kui kuu aja pärast. "Üsna varsti läheme nüüd Keeniasse, mis tuleb kindlasti pigem maraton," rääkis ta. "Tuleb võib-olla teine strateegia võtta, ikkagi seda performance'i osa on seal üsna vähe. Kuna WRC2-s meid palju ei ole ka, siis tuleb lõpuks üks positiivne tulemus kirja saada ja oleks hea, mille pealt siis edasi minna.

Lisaks Jürgensonile teeb Keenia MM-rallil oma esimese stardi sel hooajal WRC2 arvestuses ka Robert Virves.