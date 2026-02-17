X!

Jürgenson: kiirus on olemas, aga peame seda näitama kogu ralli jooksul

Autoralli
Foto: Kuvatõmmis
Autoralli

Esimesed kaks ralli MM etappi kaasa teinud Romet Jürgenson alustas Monte-Carlos ralli 2 autode hulgas üheksanda kohaga. Pühapäeval lõppenud Rootsi rallilt võeti kaasa WRC2 arvestuse 14. koht.

Rootsi MM-rallil läks WRC2 arvestuses rajale 27 autot, nende hulgas lõid kaasa ka Romet Jürgenson ja Siim Oja. Ralli 12. kiiruskatsel, vaid mõnisada meetrit enne finišit avarii teinud eestlased pidi päeva katkestama. Pühapäevaks tuldi superrally süsteemis ikkagi rajale ning WRC2 arvestuses võeti 14. koht.

"Laupäeval tuli viga sisse, üritasime suruda ja jälle teine läbimine, kus tavaliselt kiirust oli rohkem, aga kahjuks jäime tee äärde," kommenteeris Jürgenson. "Ainukene positiivne asi sellest nädalavahetusest ongi see, et oleme saanud ühe katsevõidu. Vähemalt mingi kiirus on olemas, aga me peame ikka saama ühtlaseks, et see oleks meil kogu ralli vältel."

WRC2 klassis sai Jürgenson ralli kolmikvõidu saanud soomlaste kõrval ainsana katsevõidu. "Siin Rootsis oli konkurents ikka väga-väga kõva. Sellest ei saa üle ega ümber. Nagu ennustasime, et soomlased on väga kiired ja põhimõttelised kõik nemad ka katsevõite võtsid, ühe korra suutsime sinna vahele hüpata, aga muidu konkurentsi mõttes väga tihe andmine."

Järgmine MM-etapp Keenias, kus stardis on ka Jürgenson, sõidetakse juba vähem kui kuu aja pärast. "Üsna varsti läheme nüüd Keeniasse, mis tuleb kindlasti pigem maraton," rääkis ta. "Tuleb võib-olla teine strateegia võtta, ikkagi seda performance'i osa on seal üsna vähe. Kuna WRC2-s meid palju ei ole ka, siis tuleb lõpuks üks positiivne tulemus kirja saada ja oleks hea, mille pealt siis edasi minna.

Lisaks Jürgensonile teeb Keenia MM-rallil oma esimese stardi sel hooajal WRC2 arvestuses ka Robert Virves.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

17.02

Jürgenson: kiirus on olemas, aga peame seda näitama kogu ralli jooksul

17.02

Neuville tahab kriisikoosolekut: ma ei tea, mida teha

15.02

Evans oli Rootsi rallil Toyota nelikvõidu esiotsas

14.02

Rootsis alustatakse viimast päeva Evansi juhtimisel

13.02

Rootsi MM-rallil tõusis päeva lõpuks liidriks Katsuta

12.02

Toyota alustas Solbergi juhtimisel nelikvõiduga, Jürgenson WRC2-s kuues

12.02

Neuville oli Rootsi ralli testikatsel nobedaim, Jürgenson oma klassi kuues

09.02

Romet Jürgenson: Rootsi ralli ei ole nii rusuv kui mõni teine

06.02

Robert Virves alustab hooaega Keenias

02.02

Vaher ja Enok näitasid Lapimaal head kiirust, Evans sai kindla võidu

27.01

Muru jäärajal kihutamisest: väga hea on kätt soojas hoida ka talvel

27.01

Kuremaa järvel tehti algust jäärajasõidu karikavõistlustega

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

25.01

Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi

sport.err.ee uudised

00:01

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

17.02

Petrõkina: väga närviline võistlus, mida nautida ei jõudnudki

17.02

VIDEO | Petrõkina pakkus lühikavas rekordilähedase esituse

17.02

Jürgenson: kiirus on olemas, aga peame seda näitama kogu ralli jooksul

17.02

ETV spordisaade, 17. veebruar

17.02

Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

17.02

Meeste teatesõidu olümpiavõitjaks tuli esmakordselt Prantsusmaa, Eesti 13. Uuendatud

17.02

Kõrgetasemelise Big Airi finaali võitis taas norralane, aga Ruud kaheksas Uuendatud

17.02

Juventus lagunes Meistrite liiga play-off'is teisel poolajal täielikult

17.02

TÜ ja TalTech ei lubanud veerandfinaalis end üllatada

17.02

Luuk ja Petrõkina vahetasid liftis hokimeestega märke: see ongi see olümpiatunne!

17.02

Malõgina kaotas Saksamaa W75 turniiril avaringis

17.02

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

17.02

Kalev lõi käed Stojkovicile tuttava keskkaitsjaga

17.02

Keila Coolbet üllatas veerandfinaalis Pärnut, Kalev/Cramole kindel võit

17.02

Kehva: ükskõik, mis juhtub, võtame selle vastu ühe meeskonnana

17.02

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

17.02

Sinner alustas Doha turniiri kindla võiduga

17.02

Naiste jäähoki olümpiavõitja selgitavad taas välja USA ja Kanada

loetumad

00:01

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

17.02

Meeste teatesõidu olümpiavõitjaks tuli esmakordselt Prantsusmaa, Eesti 13. Uuendatud

17.02

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

16.02

Poksikuulsus Ussõk ERR-ile: Rahvusvaheline olümpiakomitee näitas üles nõrkust

16.02

Kiibus: kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis võib plusspunkte juurde tulla

16.02

Aigro ja Vagul said paarisvõistlusel 13. koha, viimane voor tühistati

17.02

Kõrgetasemelise Big Airi finaali võitis taas norralane, aga Ruud kaheksas Uuendatud

17.02

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo