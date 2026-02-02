X!

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

Korvpall
Stephen Curryst (vasakul) ja Giannis Antetokounmpost võivad varsti tiimikaaslased saada
Stephen Curryst (vasakul) ja Giannis Antetokounmpost võivad varsti tiimikaaslased saada Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Korvpalliliiga NBA klubi Milwaukee Bucks on ESPN-i andmeil saanud neljalt tiimilt arvestatava pakkumise Giannis Antetokounmpo eest ning kaalub tõsiselt Kreeka superstaarist loobumist.

Antetokounmpo ümber on juba aastaid NBA vahetustehingute tähtaja paiku diskussiooni tekkinud, aga seni pole kreeklase koduklubi vahetustehingust kuidagi huvitatud olnud. Kahel korral liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud staar on sel hooajal aga heidelnud erinevate vigastustega ning seetõttu on kannatanud ka 2020-21 hooajal NBA meistriks tulnud Bucksi hooaeg.

Korvpalliajakirjanik Shams Charania avalikustas eelmisel nädalal pommuudise, et Bucks on saanud 31-aastase Antetokounmpo eest mitu pakkumist ja klubi kaalub esmakordselt 2021. aastal finaalseeria parimaks mängijaks valitud kreeklase liigutamist.

Charania täpsustas esmaspäeval, et esile on kerkinud neli klubi: Golden State Warriors, Miami Heat, Minnesota Timberwolves ja New York Knicks. Peamine favoriit on Warriors, kes on tahtnud Antetokounmpot oma koosseisu lisada pikalt.

Teadaolevalt on aga Milwaukee veenmiseks vaja teha võimas pakkumine, Bucks tahab superstaari eest lisaks draft'i valikute hunnikule ka hea mängija saada. Või isegi kaks. Golden State'il oleks võimalik pakkuda neli esimese vooru valikut draft'is ja näiteks ääremängija Jonathan Kuminga või tagamees Brandon Podziemski.

Warriors peab ühtlasi leidma viisi lepingute tasakaalustamiseks ja The Athletic kirjutas, et tiim plaanib raske põlvevigastuse saanud Jimmy Butlerist kinni hoida. See jätaks ainsaks variandiks tiimi tugitala Draymond Greeni, aga 37-aastase Stephen Curry kõrvale partneri soetamiseks tuleb see raske otsus teha.

Vahetustehingule lisab teguri ka see, et Antetokounmpo leping saab järgmise hooaja lõpus läbi. Sellist staari ilmselgelt vabaagentide turule ei lubata, mistõttu peab talle enne oktoobri algust andma hiiglasliku lepingupikenduse. See tähendab ühtlasi, et kreeklane saab mingil määral otsustada, kus ta karjääri jätkata soovib. Vastasel juhul ta lihtsalt ei sõlmi uue klubiga nn supermax lepingut, mis maksab Antetokounmpole nelja aastaga 275 miljonit USA dollarit.

Kreeklane on sel hooajal vahele jätnud 17 kohtumist ja säärevigastuse tõttu jääb ta veel mitmeks nädalaks väljaku kõrvale. Ta on mänginud sel hooajal 30 mängus ja kogunud keskmiselt 29,2 minutiga 28,0 punkti, 10,0 lauapalli ja 5,6 resultatiivset söötu. Bucks on teeninud neis mängudes 15 võitu ja 15 kaotust, aga on ilma kreeklaseta saanud 14 kaotuse kõrvale kolm võitu ning olnud liiga halvim ründetiim.

NBA vahetustehingute tähtaeg on Eesti aja järgi 5. veebruari õhtul kell 22.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

