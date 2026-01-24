X!

Indiana võitis mulluse finaalseeria korduse, Antetokounmpo sai viga

Korvpalliliigas NBA teenis Indiana Pacers eelmise hooaja finalistide kohtumises võõrsil 117:114 (39:28, 19:25, 31:32, 28:29 võidu valitseva meistri Oklahoma City Thunderi üle.

Indiana oli mängu pidevalt juhtimas ja kuigi viimasel minutil jõudis Oklahoma City vastasest ühe korvi kaugusele, siis viigistada ega ise ette minna ei suudetud.

Kui NBA liidermeeskonna Oklahoma City jaoks oli tegemist hooaja neljanda kodukaotusega, siis tänavu tagasihoidlikult esinev Indiana sai alles kolmanda võõrsilvõidu 19 kaotuse kõrval.

Andrew Nembhard tõi võitjatele 27, Jarace Walker 26 ja Pascal Siakam 21 punkti. Nembhardi arvele kogunes ka 11 resultatiivset söötu. Oklahoma City täht Shai Gilgeous-Alexander viskas küll 47 silma, millest ei piisanud.

Milwaukee Bucksi staar Giannis Antetokounmpo vigastas kodumängus Denver Nuggetsiga säärelihast ja peab vähemalt kuu aega kõrval olema. Meeskond kaotas kohtumise 100:102 (21:21, 21:27, 21:30, 37:24).

Leedu korvpallur Domantas Sabonis viskas 24 punkti ja haaras 16 lauapalli, kuid Sacramento Kings kaotas võõrsil Cleveland Cavaliersile 118:123 (35:35, 36:33, 22:34, 25:21).

Tulemused: Detroit - Houston 104:111, Atlanta - Phoenix 110:103, Brooklyn - Boston 126:130 la, Cleveland - Sacramento 123:118, Memphis - New Orleans 127:133, Oklahoma City - Indiana 114:117, Milwaukee - Denver 100:102, Portland - Toronto 98:110.

Toimetaja: Siim Boikov

