Raieste: poolajani kannatasime ära, siis rong lahkus jaamast ja meie jäime rongist maha

Eesti suutis avapoolajal Soomega ühes tempos püsida, aga nagu neljapäevases kaotuses Ungarile, kiskus teine poolaeg ootamatult koledaks. "Vastased viskasid [teise poolaja alguses] paar rasket viset sisse. Said sealt initsiatiivi ja hakkasid lihtsalt panema. Meil jäi agressivsusest natukene väheks teisel poolajal," rääkis tsenter Maik-Kalev Kotsar mängu järel ERR-ile.

"Poolajajutt oli see, et paneme agressiivselt ja täiega edasi ja lähme võitma. Loomulikult see, mis me poolajapausil rääkisime, skoori järgi hästi välja ei tulnud," lisas Kotsar.

Ääremängija Sander Raieste nägi paralleele mängudes Ungari ja Soomega. "Poolajani kannatasime ära, siis rong lahkus jaamast ja meie jäime rongist maha. Eks kindlasti vastane paneb [teisel poolajal] juurde. Ise jääd mingites olukordades hiljaks. Me sõidame suhteliselt palju emotsiooni pealt üles-alla. Meil on kõrged tõusud, aga väga sügavad mõõnad. Eks väga palju oleme selles kinni oma asjadega," ütles Raieste.

Raieste sai pühapäeval end proovile panna NBA-s leiba teeniva Lauri Markkaneni vastu. "Tore oli ennast proovile panna, aga lõpuks saime 40 punktiga lüüa, nii et väga vahet polnud, kas mina olin Markkaneni peal või keegi teine. Saime päris inetult tuppa kodupubliku ees. Siin ei ole midagi heietada. Teine poolaeg oli kole korvpall. Elame veel, aga kui kauaks?"