Pärnu korvpalliklubi sai paika oma viimase lüli

26 aasta vanune ja kahe meetri pikkune grusiin mängis möödunud hooajal Islandi klubi IR Reykjaviki eest ning kogus sealses kõrgliigas enda arvele keskmiselt 13,5 punkti, 5,5 lauapalli ja 1,9 resultatiivset söötu. Hooaeg varem esindas ta Rumeenia kõrgliigas Ploiesti CSU-d. Rahvusvahelisel tasandil on Tsartsidze esindanud erinevaid Gruusia noortekoondiseid.

Tsartsidze ütles Pärnu korvpalliklubi ühismeedia postituses, et uue klubi leidmine oli pikk protsess ning tal oli laual ka teisi variante, kuid soovis oodata võimalust, mis oleks tema karjääri jaoks õige samm. "Mulle meeldis võimalus täita meeskonnas olulist rolli, mängida heal tasemel ning jätkata enda arendamist mängijana. Olin kuulnud klubi ja linna kohta palju head," märkis grusiin.

Pärnu klubi teatas ühtlasi, et Tsartsidze liitumise järel on meeskond algavaks hooajaks komplekteeritud. Klubi hingekirja kuuluvad veel Taavi Vaikmäe, Javeon Jones, Kaspar Lootus, Illia Sydorov, Klavs Dubults, Hendrik Eelmäe, Kaur Erik Suurorg, Roger Hermet, Jesper Roman, Mihkel Kirves ja Joona Heinonen. Treeneripingil jätkavad peatreener Kristjan Evart ja abitreener Gert Kullamäe.