Audi liitub vormel-1 sarjaga tehasetiimina

Audi teatas augustis, et liitub vormel-1 sarjaga, kuid tol hetkel polnud teada, kas nad liituvad enda tiimiga või varustavad mõnda tiimi mootoritega. Kolmapäeval kinnitas Audi, et nad ostavad osaluse Sauberi võistkonnas, mis praegu võistleb Alfa Romeo nimel all.

Sauber ja Alfa Romeo on koostööd teinud alates 2019. aastast ning nende partnerlus kestab kuni 2023. aasta lõpuni. Alates 2026. aastast võistleb Sauber Audi tehasetiimina. Plaani kohaselt ehitab Audi valmis mootori ja Sauber vastutab vormeli arendamise eest.

"Meil on hea meel, et oleme saanud oma ambitsioonika vormel-1 projekti jaoks nii kogenud ja pädeva partneri," sõnas Audi vormel-1 programmi eest vastutav Oliver Hoffmann. "Tunneme Sauber Groupi meeskonda juba varasemast koostööst ning oleme veendunud, et koos moodustame tugeva meeskonna."

Sauberi juhatuse esimees Finn Rausing lisas: "Audi on Sauberi kontserni jaoks parim strateegiline partner. On selge, et meil on ühised väärtused ja visioon ning ootame huviga meie ühiste eesmärkide saavutamist tugeva ja eduka partnerluse raames."

Audi liitub kuningliku sarjaga alates 2026. aastast, kuna siis kehtima hakkavad reeglid toovad kaasa jätkusuutliku kütuse kasutamise ning elektrimootorid. Audi loodab esimesed testimised teha 2025. aastal.