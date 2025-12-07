X!

Vormel-1 maailmameistriks krooniti Lando Norris

Vormelisport
Lando Norris.
Lando Norris. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Vormel-1 hooaja viimasel MM-etapil Abu Dhabis kindlustas endale kolmanda kohaga MM-tiitli McLareni piloot Lando Norris. Etapivõidu teenis Max Verstappen (Red Bull).

Hooaja viimasele etapile saabuti olukorras, kus MM-tiitli eest heitlesid Norris ja tema tiimikaaslane Oscar Piastri ning neljakordne maailmameister Verstappen.

Pühapäevast põhisõitu alustas parimalt stardikohalt Verstappen, kes säilitas esimesel ringil liidrikoha ja hoidis seda 24. ringini, mil siirdus boksi. Seejärel tõusis esikohale Piastri, Norris püsis suurema osa sõidust kolmandal kohal.

Verstappen möödus Piastrist 41. ringil ja hoidis esikohta lõpuni välja, teenides karjääri 71. etapivõidu. Norris ületas finišijoone Verstappeni ja Piastri (+12,594) järel kolmandana (+16,572) ning kindlustas endale selle lõppkohaga karjääri esimese MM-tiitli.

"Ma ei ole ammu nutnud. Ma ei arvanud, et hakkan, aga ikkagi hakkasin... See teekond on olnud väga pikk, olen tänulik McLarenile ja oma vanematele," sõnas Norris sõidu järel. "Vapustav tunne! Nüüd ma tean, mida Max tunneb! Tahan nii teda kui ka Oscarit õnnitleda, nad olid minu suurimad konkurendid ja nende vastu oli vägev võistelda."

Norris võitis hooaja jooksul seitse etappi ja kogus 423 punkti, edestades Verstappenit lõpuks vaid kahe punktiga. Piastri saagiks jäi 410 silma.

26-aastasest Norrisest sai 35. mees, kes tulnud vormelispordi kuninglikus sarjas maailmameistriks. Ühtlasi on ta 11. Suurbritanniast pärit maailmameister.

Esikolmikule järgnesid Abu Dhabis Charles Leclerc (Ferrari; +23,279), George Russell (Mercedes; +48,563), Fernando Alonso (Aston Martin; +1.07,562), Esteban Ocon (Haas; +1.09,876), Lewis Hamilton (Ferrari; +1.12,670), Lance Stroll (Aston Martin; +1.14,523) ja Oliver Bearman (Haas; +1.16,166).

Konstruktorite arvestuses võitis MM-tiitli McLaren.

Toimetaja: Henrik Laever

