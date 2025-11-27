Kõrgelt hinnatud insener hakkab juhtima Aston Martini vormelitiimi

Newey töötas ligi 20 aastat Red Bulli peainsenerina ning tema disainitud vormelitega võideti kuus konstruktorite MM-tiitlit ja seitse sõitjate MM-tiitli. Mullu kevadel lahkus Newey Red Bulli ridadest, et liituda mõned kuud hiljem Aston Martiniga.

Kolmapäeval teatas Aston Martin, et võistkonna hierarhias toimub mitu olulist muudatust – senisest tiimipealikust Andy Cowellist saab võistkonna strateegiajuht ning tema poolt vabaks jäänud ametikohale määratakse Newey.

66-aastane Newey võtab seega esimest korda oma karjääris enda kanda tiimipealiku positsiooni. Seejuures saab temast alates 2022. aastast juba neljas Aston Martini tiimipealik.

"Viimase üheksa kuu jooksul olen näinud, kui palju talenti selles meeskonnas peitub. Võtan hea meelega vastu lisavastutuse, et valmistuda 2026. aastaks, mil meist saab tehasemeeskond ja kogu võistluskarussell seisab silmitsi uute reeglitega," kommenteeris Newey.

Aston Martin hoiab kaks etappi enne hooaja lõppu konstruktorite arvestuses 72 punktiga kaheksandat kohta. Sõitjate arvestuses on Fernando Alonso 13. kohal (40 p) ja Lance Stroll paikneb 16. positsioonil (32 p).