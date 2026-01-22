Tapa pidi naiste meistriliigas tunnistama Tabasalu paremust

Esimene poolaeg lõpetati Tapa kahepunktilises eduseisus (18:16) ning suuremaks punktidevaheks esimesel poolajal oli vahetult peale Kadri Einmannile (SK Tapa/Tapa valla Spordikool) otse punase kaardi andmist HC Tabasalu saavutatud kolmepunktiline eduseis, mis kestis alla minuti. Punane kaart anti Einmannile mängu 21. minutil, pealeviset sooritava Gertu Jõhvikase (HC Tabasalu) hüppelt maha tõmbamise eest.

Ka mängu teisel poolajal oli suurimaks punktivaheks kolm punkti, kuid seekord SK Tapa/Tapa valla Spordikooli kasuks (20:17) mängu 36. minutil. Võitjate parimana viskas seitse väravat Elle-Liis Liivas, Tapa poolelt vastas kaheksa väravaga Mia-Marii Tedrekull.

Elli Boberg (HC Tabasalu) kiitis nii oma võistkonna kaitse-, kui ka ründetööd, tuues välja ilusti sooritatud tagantvisked ja kiirrünnakud. Samuti tõi Boberg positiivsest küljest välja kodusaali publiku: "Publik elas kaasa ja oli toetav".

Mõlemad klubid peavad oma järgmise mängu 4. veebruaril. Tabasalu sõidab külla Mellale ning Tapa võõrustab Mistrat.