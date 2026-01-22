X!

Tapa pidi naiste meistriliigas tunnistama Tabasalu paremust

Käsipall
HC Tabasalu vs SK Tapa/Tapa valla Spordikool.
HC Tabasalu vs SK Tapa/Tapa valla Spordikool. Autor/allikas: Peeter Muruste.
Käsipall

Eesti naiste käsipalli meistriliigas alistas HC Tabasalu kolmapäeval kodusaalis SK Tapa/Tapa valla Spordikooli 32:30 (16:18).

Esimene poolaeg lõpetati Tapa kahepunktilises eduseisus (18:16) ning suuremaks punktidevaheks esimesel poolajal oli vahetult peale Kadri Einmannile (SK Tapa/Tapa valla Spordikool) otse punase kaardi andmist HC Tabasalu saavutatud kolmepunktiline eduseis, mis kestis alla minuti. Punane kaart anti Einmannile mängu 21. minutil, pealeviset sooritava Gertu Jõhvikase (HC Tabasalu) hüppelt maha tõmbamise eest.

Ka mängu teisel poolajal oli suurimaks punktivaheks kolm punkti, kuid seekord SK Tapa/Tapa valla Spordikooli kasuks (20:17) mängu 36. minutil. Võitjate parimana viskas seitse väravat Elle-Liis Liivas, Tapa poolelt vastas kaheksa väravaga Mia-Marii Tedrekull.

Elli Boberg (HC Tabasalu) kiitis nii oma võistkonna kaitse-, kui ka ründetööd, tuues välja ilusti sooritatud tagantvisked ja kiirrünnakud. Samuti tõi Boberg positiivsest küljest välja kodusaali publiku: "Publik elas kaasa ja oli toetav".

Mõlemad klubid peavad oma järgmise mängu 4. veebruaril. Tabasalu sõidab külla Mellale ning Tapa võõrustab Mistrat.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

16:11

Käsipalli EM-il on selgunud tosin paremat

15:09

Tapa pidi naiste meistriliigas tunnistama Tabasalu paremust

10:16

Viimsi ja Tapa valmistasid väikese üllatuse, Serviti võttis kindla võidu

20.01

Tiitlikaitsja Prantsusmaa alagrupis ei eksinud

18.01

Viljandi pidi tunnistama Soome klubi paremust

18.01

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

16.01

Mistra viskas Tabasalule 45 väravat

16.01

Eesti käsipalliklubid jagavad nädalavahetusel Balti liigas topeltpunkte

16.01

Käsipalli EM-il pandi pall mängu, tiitlikaitsja alustas kindlalt

13.01

Mamporia naasis Kehrasse: ma ei olnud Saksamaal rolliga rahul

12.01

Soomlasest treener lammutab Eesti käsipalli seniseid põhitõdesid

11.01

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10.01

Käsipallikoondise kapten: päeva lõpuks on tervis kõige olulisem

10.01

Käsipalliliidu juhatuse liige: keegi ei taha mängu ära jätta

10.01

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:40

Vagulil ei õnnestunud lennumäe MM-i lõppvõistlusele jõuda

19:07

Jürgenson oli Monte Carlo avakatsel oma klassi kuues

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

18:44

Varssavi Legia soovis palgata Karl Jakob Heina

18:11

Toyota haaras Monte Carlos kolmikjuhtimise

17:28

Hajali olümpiaga kaasneb senisest suurem tugipersonal

16:55

Eesti laskesuusatajad tulid juunioride EM-il viiendaks

16:11

Käsipalli EM-il on selgunud tosin paremat

15:51

Glinka sai Challengeril jagu kaheksanda asetusega vastasest

15:09

Tapa pidi naiste meistriliigas tunnistama Tabasalu paremust

14:34

PSG kaitsjat kahtlustatakse inimkaubanduses

13:48

Mammoth napsas Flyersi nina alt võidu

13:03

Läti lõi koduse EM-i avamängus neli vastuseta jäänud väravat

12:27

Sinner ja Swiatek tagasid edasipääsu

11:41

New York Knicks lõpetas nadi seeria rekordilise võiduga

loetumad

19:02

VAATA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored Uuendatud

21.01

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

21.01

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast Uuendatud

21.01

Lewandowski lõi värava mõlemale meeskonnale ja Barcelona võitis

21.01

"Pealtnägija" kurlingupaar pidi Lille ja Kaldvee paremust tunnistama

08:32

Lauas domineerinud Veesaar aitas North Carolina võiduni

20.01

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

10:40

Drell tegi euromängus mitmekülgse esituse

09:02

Djokovic jõudis Federeri rekordist ühe võidu kaugusele

21.01

Korvpallihullu Indiana jalgpallimeeskond tegi muinasjutulise ümbersünni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo