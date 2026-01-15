Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

Fordid hõivasid neljapäeval kolm paremat kohta ning terve päeva domineerinud Ekström sai proloogi ja seitsmenda etapi järel kolmanda etapivõidu. Ta edestas minuti ja 22 sekundiga prantslast Romain Dumas'd ning kahe minuti ja 26 sekundiga hispaanlast Carlos Sainzi.

Kehvasti lõppes päev aga üldarvestuses teist kohta hoidnud lõunaaafriklase Henk Lategani (Toyota) jaoks. Päeva keskel tabasid teda probleemid, millega kaasnes enam kui pooleteisetunnine ajakaotus. See langetas Lategani ja kogu Toyota kõrgest mängust.

Üldliider Al-Attiyahi lähimaks jälitajaks kerkis päeva eel kolmandat kohta hoidnud hispaanlane Nani Roma (Ford). Ta võttis päeva jooksul Katari sõitjalt tagasi üle nelja minuti ning kaotab talle nüüd kaheksa minuti ja 40 sekundiga. Kolmas on prantslane Sebastien Loeb (Dacia; +18.37).

Mootorrattastel vahetus neljapäeval liider. Kui ameeriklane Ricky Brabec (Honda) alustas päeva 56-sekundilise eduga argentiinlase Luciano Benavidese (KTM) ees, siis päeva lõpuks oli lõunaameeriklane ise 23 sekundiga peal.

Dakari rallil jääb sõita veel kaks etappi.