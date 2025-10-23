X!

Maailmameistriks tulekuks pidi jooksma 114 tundi

Kergejõustik
Karl Kevin Ruul ja BYU formaadi looja Gary
Karl Kevin Ruul ja BYU formaadi looja Gary "Lazarus Lake" Cantrell, backyard ultra MM USA-s, 18.-23.10.2025. Autor/allikas: Maarit Põllu
Kergejõustik

Backyard ultra ehk viimase mehe ultrajooksu maailmameistrivõistlused, kus Karl Kevin Ruul püstitas Eesti rekordiks 56 jooksutundi, võitis maailmarekordiomanik Philip Gore Austraaliast 114 tunniga. Peaaegu viis ööpäeva järjest igal täistunnil startides läbis võitja 764,438 kilomeetrit. Naiste senise maailmarekordi ületas kaks jooksjat.

Võitjaks tulnud Gore'i nimel olev maailmarekord on 119 tundi ja see on joostud käesoleva aasta juunikuus.

Viimasena pakkus austraallasele konkurentsi belglane Ivo Steyaert, kes sai kirja 113 ringi ehk 637,032 kilomeetrit, uuendades isiklikku rekordit kolme ringiga.

Laupäeval, 18. oktoobril Eesti aja järgi kell 15 alanud võistlusel sai vähemalt 96 ringi ehk kolm jooksupäeva kirja üheksa jooksjat.

95 ringi ehk 637,032 kilomeetriga püstitas naiste uue maailmarekordi inglane Sarah Perry, nihutades tipptulemust edasi kaheksa jooksutunni võrra. Tema senine isiklik rekord oli eelmisest aastast "vaid" 59 ringi ehk 395,654 kilomeetrit.

Eksmaailmarekordiomanik Megan Eckert ületas samuti oma senise tulemuse 87 ringi, joostes sel korral 92 tundi ehk 616,915 kilomeetrit.

Naistest oli paremuselt kolmas 76 ringiga ungarlane Edit Furezh, kes uuendas oma isiklikku rekordit 16 ringiga. Furezh püstitas oma maa absoluutse rekordi, ületades Eestiski paljudel ultrajooksudel startinud Szilard Fodori tulemuse 12 ringiga.

Eestist esimesena backyard ultra individuaalsetel maailmameistrivõistlustel osalenud tartlane Karl Kevin Ruul oli 72 osaleja seas noorim, 24-aastane. Ta sai kirja 56 ringi ehk 375,536 kilomeetrit. Ta alustas ka 57. ringi, kuid tunde valu teinud jala tõttu oli ta sunnitud ringilt tagasi pöörduma. Isiklikku rekordit parandas ta 20 ringiga. Oma mentori Hannes Veide nimel 2021. aastast olnud Eesti tipptulemust ületas ta ühe ringiga.

Enne USA-d oli Ruuli isiklik rekord 36 ringi, mille ta püstitas aasta tagasi võistkondlikel maailmameistrivõistlustel, kus ta võitis Keilas peetud Eesti satelliitvõistluse.

MM-il uuendati ka Soome rekordit, nimelt sai Verner Teppo kirja 70 ringi ehk 469,420 kilomeetrit. Ta uuendas enda nimel olnud rahvusrekordit 23 jooksutunniga.

Verneri Teppo (FIN) ja Karl Kevin Ruul, backyard ultra MM-il USA-s, 18.-20.10.2025. Autor/allikas: Maarit Põllu

Backyard ultra formaadis starditakse igal täistunnil 6,7 kilomeetri pikkusele ringile nii kaua kuni seda jaksab läbida viimane võistleja. Kõik teised loetakse katkestajaks, kuid edetabelisse saavad nad läbitud ringide arvu kirja.

