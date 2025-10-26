Haanja ultrajooksu võitsid Kaur Alle ja Blanca Punt

Haanja ultrajooksu 100 kilomeetri distantsi edukaimad olid Kaur Alle ja Blanca Punt. Maratoni võitsid Laimonis Skadinš ja Cosuelo Laanemäe Räim.

Ajaga 8:34.17 võidu saanud Kaur Alle edestas lähimat konkurenti peaaegu tunniga. Teisena lõpetanud Armo Lüütsepp sai ajaks 9:28.46, kolmanda koha sai Priit Valk ajaga 10:35.58.

Kaur Alle võidupritsmed Haanjas. Autor/allikas: Külli Leola/Võrumaa Spordiliit

Üldjärjestuses üheksandana lõpetas kiireim naine Blanca Punt (12:17.59), kellele vaid 12 minutiga kaotas Gerli Nikolajev (12:39.50). Kolmanda koha sai naistest Vivika Peets (14.21.47).

Blanca Bunt Haanjas. Autor/allikas: Külli Leola/Võrumaa Spordiliit

Maratoni kiiremad olid meestest Laimonis Skadinš (3:59.24), Taavi Raudsik (4:13.25) ja Siim Verrev (4:15.34) ning naistest Consuelo Laanemäe Räim (4:35.38), Anita Laanejõe (5:27.25) ja Kersti Kuus (6:03.11).

Kokku startis 100 km jooksule 48 inimest, neist tulemuse sai kirja 34. Maratonis oli startijaid ja finišeerijaid 12.