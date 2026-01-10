X!

Käsipalliliidu juhatuse liige: keegi ei taha mängu ära jätta

Käsipall
Foto: ERR
Käsipall

Küprose käsipallikoondislasi Põlvasse vedanud buss sattus öösel rasketes teeoludes õnnetusse. Eesti Käsipalliliidu juhatuse liige Sven Karuse külastas ETV spordisaate stuudiot ning selgitas, mis seisus koledasse õnnetusse sattunud külalised on.

"Kui positiivset välja tuua, siis kellelegi eluohtlikke vigastusi ei ole," alustas Karuse.

Õnnetus juhtus laupäeva varahommikul, kui Küprose koondis sõitis Tallinnas Põlvasse. "Minule teadaolevalt bussi kiirus ei olnud õnnetuse hetkel suur, aga teel olid tuisuvaalud ja buss lihtsalt libises kraavi ja kukkus külje peale," rääkis Karuse. "Esialgu viidi õnnetuspaigalt kiirabiga ära kaks Küprose meeskonna liiget, kellel oli peahaav ja käeluumurd. Pärast on pöördunud veel 15 Küprose meeskonnaliiget erinevate kaebustega erakorralise meditsiini osakonda. Olukord on siiski tõsine."

Tervis on mõistagi sellises olukorras kõige tähtsam, aga mis saab pühapäeva õhtul planeeritud EM-eelvalikmängust? "Eks keegi ei taha seda otsust mängu ära jätta kergekäeliselt teha. Selge on see, et inimeste tervis on number üks, mängu korraldus on selle järel," vastas Karuse.

"Praegu on võetud vastu otsus, et [pühapäeva] hommikul kell 10 algab tehniline koosolek, kus otsustatakse. Ennekõike Küprose käsipalliliit ja Euroopa käsipalliföderatsioon otsustavad, mis selle mänguga saab – kas mäng toimub homme või lükatakse edasi."

Eesti võitis eelkvalifikatsiooni avakohtumise võõrsil neljaga. Kui korduskohtumine jäetaksegi ära, kas see tähendaks eestlastele edasipääsu? "Suure tõenäosusega küll," ütles Karuse. "Ma küll loodaks, et isegi kui see mäng ei toimu, äkki hiljem on see võimalik uuesti pidada."

Kuidas on meeleolu Eesti koondises, kas kole õnnetus on ka neid mõjutanud? "Arvestades seda, et ka meie meeskond sama tee läbis, küll natuke hiljem, siis teeolud olid ka nende kohale sõites väga tõsised olnud. Ettevaatlikuks tegi see kindlasti ka meie meeskonna liikmed," ütles käsipalliliidu juhatuse liige. "Kindlustunnet ei sisenda see kellessegi."

Kui mäng ikkagi toimub, algab ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kell 18.50. ERR-i spordiportaal annab muudatustest teada kohe, kui info saabub.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

