Mägi enne EM-valikmängu: proovime kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada

Eelmisel kevadel 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste valikmängudel alagrupis neljandaks jäänud ning seejärel treenerit vahetanud Eesti meeste käsipallikoondis alustab sel nädalal Kaj Kekki ja Janar Mägi juhendamisel teekonda 2028. aasta EM-i poole, kui eelkvalifikatsioonis minnakse kahel korral vastamisi Küprose meeskonnaga.

Uue peatreeneri all oma teist treeninglaagrit pidav Eesti koondis kogunes aasta teisel päeval ning treener Janar Mägi sõnul saab meestega rahul olla. "Kõik algab iseendast. Eelkõige tegeleme loomulikult ikka oma mängu parandamisega. Eriti rahul saab olla tempoga, mida hetkel treeningutel näinud oleme," sõnas ta.

Eesti koondise selle nädala vastane, Küpros, kohtus eelmise aasta sügisel maailmameistrivõistluste eelkvalifikatsioonis Türgiga, kellele kahe mängu kokkuvõttes jäädi alla 46:68. "Nende mängude videod on meil olemas. Teame seda, et vastastele joosta ei meeldi ning nad harrastavad palju joonega kokkumängu. Nõrkuseks peab neil pidama platsi paremat poolt, kus vasakukäelist tagamängijat vastastel ei ole," jätkas 38-aastane abitreener, kes täitis sama kohustust ka eelmise meeste koondise peatreeneri jaoks.

Eestlased kohtusid sama vastasega viimati 2010. aasta suvel, kui Euroopa meistrivõistluste eelringis alistati Küpros 34:28. Seekord selgub parim kahe mängu kokkuvõttes ning võitja pääseb Euroopa meistrivõistluste valikmängude alagrupifaasi. Võrreldes laagriga jäävad esimesest mängust Küprosega erinevatel põhjustel eemale Vahur Oolup, Ilja Kosmirak, Sigmar Seermann ja Trivo Vaigurand.

"Viimased valikmängud näitasid, et koosseis võib Küprosel igapäevaselt muutuda ning mingit kindlat plaani konkreetsete mängijate jaoks me tegema ei hakka. Kuna vastased joosta ei jõua, siis proovime pigem kaitses mänguplaani järgida, pallid haarata ning seejärel kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada," lõpetas Mägi.

Eesti koondise koosseis kolmapäevases kohtumises Küprose vastu:

Madis Valk, Armis Priskus, Mathias Rebane, Patrick Padjus, Aron Leppik, Martin Lepik, Markus Viitkar, Artur Morgenson, Ülljo Pihus, Carl-Eric Uibo, Oskar Luks, Kermo Saksing, Hendrik Koks, Mihkel Lõpp, Karl Roosna, Dener Jaanimaa

Treenerid: Kaj Kekki ja Janar Mägi

Füsioterapeudid: Margus Parts ja Allar Lamp Meeskonna juht: Priit Allikivi