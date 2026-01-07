Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

Nicosias toimunud kohtumine algas tasavägiselt ning meeskonnad vahetasid Eesti juhtimisel väravaid kuni seisuni 7:7, mil eestlased viis väravat järjest viskasid ja 16:12 eduga poolajapausile läksid. Eesti läks veidi enam kui kümme minutit enne kohtumise lõppu kuue tabamusega juhtima, aga võõrustaja leidis vastuse ja lihvis eestlaste edu veel kahele väravale.

Otsustavad minutid kuulusid aga külalisele ja Eesti koondis teenis eelkvalifikatsiooni esimeses mängus 31:27 (16:12).

Mathias Rebane sahistas Küprose väravavõrku üheksal korral, Karl Roosna lisas viis tabamust ja nii Kermo Saksing kui Dener Jaanimaa said kirja neli väravat. Võõrustaja resultatiivseim oli seitsme väravaga Alexandros Charalambous, eestlasi kimbutas veel kuus väravat visanud Julios Argyrou.

"Mängupilt midagi kaunist ei olnud," võttis kohtumise kokku kuuest karistusviskest kuus realiseerinud Rebane. "Eriti kaitse poolel jäi kõigile täna halb maitse suhu, parandamist on enne korduskohtumist palju. Peame veel tegema kõigile selgeks, mida me seal tegema peame. Analüüsime oma vead ja üritame ajastused paika saada ning loodetavasti pakume kodupubliku ees paremat mängupilti."

Kordusmäng toimub 11. jaanuaril Eestis, võitja pääseb Euroopa meistrivõistluste valikmängude alagrupifaasi.