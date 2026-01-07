X!

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

Käsipalli Eesti koondis
Foto: Ken Mürk/ERR
Käsipalli Eesti koondis

Eesti meeste käsipallikoondis alustas kolmapäeval teekonda 2028. aasta EM-i poole, kui alistas esimeses eelkvalifikatsioonimängus Küprose nelja väravaga.

Nicosias toimunud kohtumine algas tasavägiselt ning meeskonnad vahetasid Eesti juhtimisel väravaid kuni seisuni 7:7, mil eestlased viis väravat järjest viskasid ja 16:12 eduga poolajapausile läksid. Eesti läks veidi enam kui kümme minutit enne kohtumise lõppu kuue tabamusega juhtima, aga võõrustaja leidis vastuse ja lihvis eestlaste edu veel kahele väravale.

Otsustavad minutid kuulusid aga külalisele ja Eesti koondis teenis eelkvalifikatsiooni esimeses mängus 31:27 (16:12).

Mathias Rebane sahistas Küprose väravavõrku üheksal korral, Karl Roosna lisas viis tabamust ja nii Kermo Saksing kui Dener Jaanimaa said kirja neli väravat. Võõrustaja resultatiivseim oli seitsme väravaga Alexandros Charalambous, eestlasi kimbutas veel kuus väravat visanud Julios Argyrou.

"Mängupilt midagi kaunist ei olnud," võttis kohtumise kokku kuuest karistusviskest kuus realiseerinud Rebane. "Eriti kaitse poolel jäi kõigile täna halb maitse suhu, parandamist on enne korduskohtumist palju. Peame veel tegema kõigile selgeks, mida me seal tegema peame. Analüüsime oma vead ja üritame ajastused paika saada ning loodetavasti pakume kodupubliku ees paremat mängupilti."

Kordusmäng toimub 11. jaanuaril Eestis, võitja pääseb Euroopa meistrivõistluste valikmängude alagrupifaasi. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

käsipalliuudised

21:39

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

06.01

Mägi enne EM-valikmängu: proovime kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

03.01

Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

02.01

Käsipallikoondise peatreener: üritame iga trenni ja mänguga taset tõsta

02.01

Jaanimaa: korra käis peast läbi mõte koondisekarjäärile joon alla tõmmata

24.12

Põlvas toimub pühadehõnguline käsipalliturniir

21.12

Serviti jätkas Balti liigas võidulainel

21.12

Viljandi HC nädalavahetus algas kaotusega

20.12

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

22:04

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

22:03

ETV spordisaade, 7. jaanuar

20:49

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse

20:32

Giacomel varalahkunud sõbrast: teen kõik, et Siverti uhkeks teha

19:47

Otepää võõrustab taas rahvarallit

19:14

LeBron: Luka ei pea oma mängu minu pärast muutma

18:38

Slot fännide kriitikast: raske vastu vaielda

18:01

Rikberg tahab euromängus Aru platsile panna: eesmärk on edasipääs

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

16:51

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo