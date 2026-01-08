X!

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

Käsipall
Foto: Priit Mürk/ERR
Käsipall

Eesti käsipallikoondis alistas küll EM-eelvalikmängus Küprose võõrsil nelja väravaga, kuid mänguga rahule ei jää ja soovib pühapäevases kordusmängus kõvasti paremat esitust näidata.

Mäng kulges konarlikult. Puhuti näitas Eesti head esitust ja tabas täpselt, seejärel anti taas ohjad käest. Võitnud avapoolaja neljaga, juhtis Eesti teisel poolajal ka kuue tabamusega, ent laskis vahepeal vahe lausa kahele väravale kahaneda. Lõpuks võideti siiski 31:27.

Võit oli kõige olulisem, kuid rahule ei jäänud mänguga ei treenerid ega mängijad ise. "Mängisime sellise ebastabiilse mängu," sõnas abitreener Janar Mägi.

"Teisel poolajal jäime natuke passiivseks nii kaitses kui rünnakul, hakkasime ründama mitte väravat, vaid küljejooni. Sellised ebakõlad ja nii edasi, esimese mängu närvilisus ja selline... üksteise kompamine, otsimine."

Mägi avaldas lootust, et koduseks korduskohtumiseks jõuab tiim end koguda ja mängida oluliselt parema kvaliteediga. "Kindlasti tahavad mitmed mängijad endale ja ka käsipallipublikule tõestada, et me oleme rohkemaks võimelised, et on mingi lootus vähe kõrgemas mängus kaasa mängida," jätkas ta.

"Meie treeneritena proovime ka need mõned kitsaskohad, mis selles mängus avaldusid, üles leida ja parandused ära teha. Usun, et meil on kõvasti rohkem juurde panna kui Küprosel."

Korduskohtumisest pühapäeval, 11. novembril kell 18.50 teevad otseülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal.

Toimetaja: Siim Boikov

üles
