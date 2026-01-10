Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

Õnnetus juhtus halvenenud ilmastikuolude tõttu. Kaks Küprose koondise delegatsiooni liiget toimetati kontrolliks Tartu Ülikooli Kliinikumi. Ülejäänud meeskond jätkas teekonda Põlvasse asendusbussiga.

Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson täpsustas Delfi Spordile, et lisaks kahele Tartu Ülikooli Kliinikumi viidud mängijale pöördusid Põlvas erinevate kaebustega EMO-sse veel kaheksa inimest.

Eesti Käsipalliliit on tihedas kontaktis Küprose koondise ja Euroopa Käsipalliliidu esindajatega ning jälgib olukorra arengut. Eesti ja Küprose kohtumine on kavas pühapäeva õhtul. Käsipalliliit lubas anda täiendavat infot esimesel võimalusel.