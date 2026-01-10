X!

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

Käsipalli Eesti koondis
Käsipall
Käsipall Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Käsipalli Eesti koondis

Eesti Käsipalliliit teatas, et laupäeva varahommikul sattus Küprose meeste käsipallikoondise buss teel Tallinnast Põlvasse liiklusõnnetusse Tallinna–Tartu maanteel Neanurme lähedal.

Õnnetus juhtus halvenenud ilmastikuolude tõttu. Kaks Küprose koondise delegatsiooni liiget toimetati kontrolliks Tartu Ülikooli Kliinikumi. Ülejäänud meeskond jätkas teekonda Põlvasse asendusbussiga.

Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson täpsustas Delfi Spordile, et lisaks kahele Tartu Ülikooli Kliinikumi viidud mängijale pöördusid Põlvas erinevate kaebustega EMO-sse veel kaheksa inimest.

Eesti Käsipalliliit on tihedas kontaktis Küprose koondise ja Euroopa Käsipalliliidu esindajatega ning jälgib olukorra arengut. Eesti ja Küprose kohtumine on kavas pühapäeva õhtul. Käsipalliliit lubas anda täiendavat infot esimesel võimalusel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

10:02

Küprose käsipallikoondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse

08.01

Eesti käsipallikoondise mäng ei olnud võidust hoolimata loodetud tasemel

07.01

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

06.01

Mägi enne EM-valikmängu: proovime kiirrünnakutest lihtsaid väravaid saada

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

03.01

Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

02.01

Käsipallikoondise peatreener: üritame iga trenni ja mänguga taset tõsta

02.01

Jaanimaa: korra käis peast läbi mõte koondisekarjäärile joon alla tõmmata

24.12

Põlvas toimub pühadehõnguline käsipalliturniir

21.12

Serviti jätkas Balti liigas võidulainel

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

13:35

VAATA OTSE | Kristjan Ilves alustab suusasõitu üheksandalt kohalt Uuendatud

13:16

Lehis pääses suurema vaevata veerandfinaali Uuendatud

13:06

Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

12:35

VAATA OTSE | Meeste jälitussõidus stardib Siimer Uuendatud

12:34

TÄNA OTSE | Hagen üritab kinni püüda Laatet Uuendatud

12:17

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti teatenaiskonnal Oberhofis?

11:33

Maailma esireket murdis Brisbane'is finaali

10:41

Durant möödus Chamberlainist, Antetokounmpo kiusas Jamesi

08:40

Senegal ja Maroko pääsesid nelja parema hulka

09.01

Kaks naispaari jõudis kodusel Euroopa karikaetapil veerandfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo