Cramo andis Tartu Ülikoolile teise kaotuse, TalTech sai Keilas võidulisa

Korvpall
Eesti korvpalli meistriliiga: Tartu Ülikool Maks & Moorits - BC Kalev/Cramo
Eesti korvpalli meistriliiga: Tartu Ülikool Maks & Moorits - BC Kalev/Cramo Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

BC Kalev/Cramo teenis laupäeval korvpalli Eesti-Läti liigas suurepärase võidu, kui alistas võõrsil Tartu Ülikool Maks & Mooritsa 13 punktiga. Võõrsil võitis ka TalTech/Alexela, kes pidi Keila KK vastu omajagu vaeva nägema.

Tartu Ülikooli Spordihoones enam kui 2500 pealtvaataja ees peetud mängus haaras varakult ohjadest Kalev/Cramo, kes saavutas teisel veerandil üheksapunktilise edu, mille Tartu Ülikool poolajapausiks viiele punktile lihvis. Kolmandal veerandil dikteerisid mängutempot taas külalised, kes läksid veel korra üheksaga juhtima.

Otsustaval veerandil paisus Cramo edu ka kümnele punktile ja kuigi Tartu Ülikool jõudis korra viie punkti kaugusele, mängis Cramo otsustavatel hetkedel kindlamalt ja realiseeris 85:72 (27:20, 15:17, 22:21, 21:14) võidu.

Anrijs Miška skooris võitjate eest 23 punkti ja haaras viis lauapalli, veel neli Cramo meest jõudis kahekohalise punktisummani. Severi Kaukiainen viskas 13 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu, Hugo Toom tegi kümne punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli.

Tartu Ülikooli resultatiivseim oli ameeriklane Malcolm Bernard, kes viskas 23 punkti, jagas kümme resultatiivset söötu ja võttis maha kuus lauapalli. Äsja klubiga liitunud Rait-Riivo Laane tegi oma debüüdi, aga veetis platsil vaid kolm ja pool minutit.

Tartu Ülikool jätkab liigatabelis 15 võidu ja kahe kaotusega esikohal, Kalev/Cramo (10-6) kindlustas seitsmendat kohta ja 4.-6. koha meeskonnad jäävad vaid võidu kaugusele.

Oliver Metsalu Autor/allikas: Raigo Tõnisalu

Võidulisa teenis ka TalTech/Alexela, kes pidi aga võõrsil Keila KK vastu kõvasti vaeva nägema. Ülikooliklubi saavutas poolajapausi eel 17-punktilise edu ja juhtis küll terve mängu lõpuni, aga Keila mängis südikalt ja jõudis otsustaval veerandil järele. Paraku jäi võõrustajal otsustavatel hetkedel natuke puudu ja TalTech vormistas 81:79 (22:18, 25:14, 16:27, 18:20) võidu.

Oliver Metsalu tegi TalTechi eest suurepärase esituse, kogudes 21 punkti, kümme lauapalli ja kuus resultatiivset söötu. Taavi Jurkatamm tegi 11 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli, Oliver Suurorg lisas omalt poolt samuti 11 silma.

Keila KK jõudis kahekohalise punktisummani neli mängijat, kolm neist viskasid vähemalt 17 punkti. Resultatiivseim oli 19 punkti kogunud Quion Burns, Issa Muhammad tegi 18 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli. Jeremiah Paige panustas 17 punkti ja seitsme lauapalliga.

Eesti-Läti liigas peetakse pühapäeval vaid üks mäng, kui Viimsi võõrustab Transcom Pärnut.

Tabeliseis:
1. Tartu Ülikool 15-2
2. Riia Zelli 14-3
3. Riia VEF 13-4
4. TalTech 11-5
5. Ventspils 11-5
6. Valmiera 11-6
7. Kalev/Cramo 10-6
8. Ogre 8-9

9. Pärnu 6-8
10. Viimsi 3-12
11. Liepaja 3-12
12. Keila KK 3-13
13. Keila Coolbet 2-13
14. Läti Ülikool 1-13

Toimetaja: Kristjan Kallaste

