Rait-Riivo Laane lõi käed Tartu Ülikooliga

32-aastane Laane liitus Plovdivi klubiga suvel, kuid alates novembri lõpust jäi tema mänguaeg järjest väiksemaks.

"Meeskond vajas pärast rasket hooaja algust selget muutust ja nagu nendel puhkudel ikka, alustati välismängijate väljavahetamisest. Peatreener ütles mulle, et ühtegi etteheidet tal mulle ei ole, aga koosseisus oli vaja vangerdusi teha. Saan sellest tegelikult aru," kommenteeris Laane Bulgaariast lahkumise tagamaid pressiteate vahendusel.

Laane siirdub Tartusse heade mõtetega: "Loodan, et teenin kiiresti treenerite ja meeskonnakaaslaste usalduse ning saan juba järgmistes mängudes oma panuse anda."

Laane esindas üheksa hooaega Rapla esindusvõistkonda ning on koduses liigas mänginud veel ka TalTechi ja Viimsi meeskondade ridades.