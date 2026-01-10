Toom: kindlasti on meil koosseisu lisa oodata

Tartu ja Tallinna duell tõi kohale üle 2500 pealtvaataja. Eesti-Läti korvpalliliiga liider Tartu Ülikool Maks & Moorits oli eelnevalt kuueteistkümnest mängust kaotnud vaid ühe. Kalev/Cramo tuli mängule liigatabeli seitsmendana. Senisest viieteistkümnest mängust oli Kalev võitnud üheksa.

Hooaja alguses oli omavahelises mõõduvõtus võõrsil 80:68 peale jäänud Tartu, kuid nüüd sai Kalev magusa revanši, kui ohjas mängu algusest peale ja teenis 85:72 võidu.

"Suutsime võitlusega ära võtta. Siin Tartus on hea võita ja see annab hea tooni ka kevadeks," ütles mitmekülgse esituse teinud Cramo ääremees Hugo Toom. "Siin juba pakuti huvitavaid protsente Eesti meistritiitli võiduks. Me näitasime, et oleme võimelised."

"Kindlasti on meil ka koosseisu lisa oodata," vihjas Toom.

Kalevil kogusid viis meest kahekohalise arvu punkte. Resultatiivseim oli ääremängija Anrijs Miška, kes viskas 23 punkti. Samaväärselt toetas Tartut tagamängija Malcolm Bernard. Esmakordselt toodi Tartu ridadesse 32-aastane tagamängija Rait Riivo Laane, kes oli aasta alguses sunnitud lahkuma Bulgaaria kõrgliigaklubist Plovdiv. Laupäeval jäi ta tagasihoidlikuks.

Kaotus tekitas Tartus mõistagi pettumuse. "Väga keeruline kaotus, Cramo oli tõesti parem kohe mängu algusest. Nad olid agressiivsemad ja jõulisemad kui meie. Surusid meid ära selle agressiivsusega," sõnas tagamängija Robert Valge. "Me viskasime väga palju mööda, nii on keeruline võita. Peame sisse viskama."

Tartu Ülikool jätkab liigatabelis 15 võidu ja kahe kaotusega esikohal, Kalev/Cramo (10-6) kindlustas seitsmendat kohta ja 4.-6. koha meeskonnad jäävad vaid võidu kaugusele.