X!

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad

Korvpall
{{1767813480000 | amCalendar}}
BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Korvpall

BC Kalev/Cramo saavutas korvpalli Eesti-Läti liigas Valmiera vastu avaveerandil 17-punktilise edu, mis haihtus juba teise veerandi alguses. Transcom Pärnu ja TalTech/Alexela teenisid võidulisa.

Cramo skooris võõrsil 4:4 viigiseisust 16:1 spurdi ning läks ühel hetkel juhtima 26:9, kuid Valmiera kaevas sellest võimsa spurdi toel välja: seisult 14:28 skooris Läti klubi ise 17 vastuseta punkti.

Poolajapausile mindi Kalev/Cramo 46:45 eduseisul, aga seejärel hakkas mängutempot dikteerima võõrustaja, kes saavutas kuuepunktilise edu. Cramo jõudis otsustavaks veerandiks punkti kaugusele, aga Valmiera lõpetas mängu kindlalt ning vormistas kodupubliku ees 90:79 (19:28, 26:18, 16:14, 29:19) võidu.

Suurepäraselt alustanud Kalev/Cramo resultatiivseim oli 18 punkti visanud Anrijs Miška, kes tegi 11 lauapalliga kaksikduubli. Erik Makke skooris 16 silma, Hugo Toom lisas 14 ja Märt Rosenthal 12 punkti. Üleplatsimees oli Valmiera ääremängija Verners Kohs, kes viskas 21 punkti.

Transcom Pärnul oli toredam õhtu, kui koduväljakul peeti Ogrega tasavägine lahing, mis kaldus otsustaval veerandil aga pärnakate poole, kes realiseerisid 85:71 (20:18, 19:23, 23:20, 23:19) võidu. Veel seitse ja pool minutit enne lõpusireeni olid lätlased ees, aga nad suutsid pärast seda Pärnu 21 punkti vastu vaid kuus visata.

Devin Harris skooris 21 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu, Gregor Ilves lisas omalt poolt 17 punkti ja Rickard Arvidsson 15 punkti. Ogre parim oli 15 silma visanud Reinis Avotins.

Võidulisa teenis ka TalTech/Alexela, kes teenis võõrsil Läti Ülikooli üle 81:61 (22:15, 12:10, 21:15, 26:21). Viis TalTechi mängijat jõudis kahekohalise punktisummani, resultatiivseim oli 19 punkti visanud Oliver Suurorg, kes lisas veel kuus lauapalli. Tormi Niits tegi 11 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli.

Tabeliseis:
1. Tartu Ülikool 15-1
2. Riia Zelli 14-3
3. Riia VEF 13-4
4. Ventspils 11-5
5. TalTech 10-5
6. Valmiera 11-6
7. Kalev/Cramo 9-6
8. Ogre 8-9

9. Pärnu 6-8
10. Liepaja 3-12
11. Viimsi 3-12
12. Keila KK 3-12
13. Keila Coolbet 2-13
14. Läti Ülikool 1-13

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

22:04

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

19:14

LeBron: Luka ei pea oma mängu minu pärast muutma

14:26

Arvustus. Enden on meile nii Bird kui Magic

12:01

Märt Ibruse korvpallikommentaar: noortel tasub silma peal hoida

09:16

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

08:05

Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada Uuendatud

06.01

Suurorg oli visetel hädas ja Sopot kaotas lisaajal

06.01

Eesti korvpalluri ülikool alustas Ivy League'i kaotusega

06.01

NBA liider Oklahoma City Thunder kaotas teise mängu järjest

05.01

Kregor Hermeti karjäär jätkub Dijoni klubis

05.01

Eesti korvpallinoored kaotasid koduse turniiri esikohamatšis Lätile

05.01

Lietkabelis sai Kullamäe resultatiivse mängu toel võidu

05.01

Barcelona lõpetas Madridi Reali vastu pika kaotusteseeria

videod

sport.err.ee uudised

22:04

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

22:03

ETV spordisaade, 7. jaanuar

21:39

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

20:49

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse

20:32

Giacomel varalahkunud sõbrast: teen kõik, et Siverti uhkeks teha

19:47

Otepää võõrustab taas rahvarallit

19:14

LeBron: Luka ei pea oma mängu minu pärast muutma

18:38

Slot fännide kriitikast: raske vastu vaielda

18:01

Rikberg tahab euromängus Aru platsile panna: eesmärk on edasipääs

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

16:51

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

16:18

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

15:45

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

15:00

Lategan näitas Dakari rallil võimu, tiitlikaitsja katkestas

14:26

Arvustus. Enden on meile nii Bird kui Magic

loetumad

13:13

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

09:16

James ja Doncic viskasid kumbki 30 punkti

08:05

Eesti korvpallitalenti ootab ees pikk vigastuspaus

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

06.01

Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada Uuendatud

21.02

Spordiülekanded ERR-i kanalites

06.01

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo