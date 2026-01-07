Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad

BC Kalev/Cramo saavutas korvpalli Eesti-Läti liigas Valmiera vastu avaveerandil 17-punktilise edu, mis haihtus juba teise veerandi alguses. Transcom Pärnu ja TalTech/Alexela teenisid võidulisa.

Cramo skooris võõrsil 4:4 viigiseisust 16:1 spurdi ning läks ühel hetkel juhtima 26:9, kuid Valmiera kaevas sellest võimsa spurdi toel välja: seisult 14:28 skooris Läti klubi ise 17 vastuseta punkti.

Poolajapausile mindi Kalev/Cramo 46:45 eduseisul, aga seejärel hakkas mängutempot dikteerima võõrustaja, kes saavutas kuuepunktilise edu. Cramo jõudis otsustavaks veerandiks punkti kaugusele, aga Valmiera lõpetas mängu kindlalt ning vormistas kodupubliku ees 90:79 (19:28, 26:18, 16:14, 29:19) võidu.

Suurepäraselt alustanud Kalev/Cramo resultatiivseim oli 18 punkti visanud Anrijs Miška, kes tegi 11 lauapalliga kaksikduubli. Erik Makke skooris 16 silma, Hugo Toom lisas 14 ja Märt Rosenthal 12 punkti. Üleplatsimees oli Valmiera ääremängija Verners Kohs, kes viskas 21 punkti.

Transcom Pärnul oli toredam õhtu, kui koduväljakul peeti Ogrega tasavägine lahing, mis kaldus otsustaval veerandil aga pärnakate poole, kes realiseerisid 85:71 (20:18, 19:23, 23:20, 23:19) võidu. Veel seitse ja pool minutit enne lõpusireeni olid lätlased ees, aga nad suutsid pärast seda Pärnu 21 punkti vastu vaid kuus visata.

Devin Harris skooris 21 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu, Gregor Ilves lisas omalt poolt 17 punkti ja Rickard Arvidsson 15 punkti. Ogre parim oli 15 silma visanud Reinis Avotins.

Võidulisa teenis ka TalTech/Alexela, kes teenis võõrsil Läti Ülikooli üle 81:61 (22:15, 12:10, 21:15, 26:21). Viis TalTechi mängijat jõudis kahekohalise punktisummani, resultatiivseim oli 19 punkti visanud Oliver Suurorg, kes lisas veel kuus lauapalli. Tormi Niits tegi 11 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli.

Tabeliseis:

1. Tartu Ülikool 15-1

2. Riia Zelli 14-3

3. Riia VEF 13-4

4. Ventspils 11-5

5. TalTech 10-5

6. Valmiera 11-6

7. Kalev/Cramo 9-6

8. Ogre 8-9

9. Pärnu 6-8

10. Liepaja 3-12

11. Viimsi 3-12

12. Keila KK 3-12

13. Keila Coolbet 2-13

14. Läti Ülikool 1-13