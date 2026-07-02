Selgusid Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga uue hooaja osalejad

Eestit esindavad uuel hooajal Tartu Ülikool Maks & Moorits, Bigbank/Kalev, TalTech/ALEXELA, BC Pärnu, Viimsi, Keila KK ja Keila Basket.

Läti klubidest löövad kaasa Valmiera Glass VIA, Rigas Zelli, BK Ventspils, VEF Riga, BK Liepaja, BK Ogre ja Latvijas Universitate.

Liiga jätkub ka uuel hooajal senises formaadis. Põhiturniiril kohtuvad kõik meeskonnad omavahel kodus ja võõrsil ning veerandfinaalidesse pääsevad kaheksa paremat.

Veerand- ja poolfinaalseeriad peetakse kahe võiduni, pronksi- ja finaalmängus selgub võitja ühe kohtumisega.