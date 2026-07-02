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Selgusid Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga uue hooaja osalejad

Korvpall
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Tartu Ülikool Maks&Moorits – Pärnu Transcom
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Tartu Ülikool Maks&Moorits – Pärnu Transcom Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Optibet Eesti-Läti korvpalliliigas osaleb hooajal 2026/2027 kokku 14 meeskonda.

Eestit esindavad uuel hooajal Tartu Ülikool Maks & Moorits, Bigbank/Kalev, TalTech/ALEXELA, BC Pärnu, Viimsi, Keila KK ja Keila Basket.

Läti klubidest löövad kaasa Valmiera Glass VIA, Rigas Zelli, BK Ventspils, VEF Riga, BK Liepaja, BK Ogre ja Latvijas Universitate.

Liiga jätkub ka uuel hooajal senises formaadis. Põhiturniiril kohtuvad kõik meeskonnad omavahel kodus ja võõrsil ning veerandfinaalidesse pääsevad kaheksa paremat.

Veerand- ja poolfinaalseeriad peetakse kahe võiduni, pronksi- ja finaalmängus selgub võitja ühe kohtumisega.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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