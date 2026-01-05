Kregor Hermeti karjäär jätkub Dijoni klubis

28-aastane Hermet mängis seni Kalev/Cramos ja viibis platsil ka laupäevases Eesti-Läti kohtumises Riia VEF-iga. Sel hetkel oli juba teada, et see jääb vähemalt mõneks ajaks tema viimaseks mänguks Eesti meisterklubi särgis.

Pärast mängu ta veel klubi ei kinnitanud, küll aga üleminekut Prantsusmaale. "Uus tase ta kindlasti on, samm üles," sõnas 28-aastane ääremängija siis ERR-ile. "Prantsusmaa liiga on Euroopas väga kõrge [tasemega], kolm Euroliiga klubi ja keskmine tase ka väga kõva."

"Midagi lihtsat ei saa olema, aga praegu, minu vanuses; kohas, kus oma karjääris olen, tundus asi, mida peaks proovima. Kerge lahkuda ei ole, nagu saalisolijad ka nägid, aga tundsin, et pean proovima."

Esmaspäeval kinnitas Dijon, et just nemad sõlmisid Hermetiga lepingu kuni käimasoleva hooaja lõpuni. "Oleme mitu nädalat otsinud eesliinimängijat eriti keerulises turusituatsioonis, mis on tingitud piiratud arvust saadaolevatest mängijatest ja hetke tihedast konkurentsist," kommenteeris Dijoni spordidirektor Fabien Romeyer.

Meeskonnal oli eestlast hädasti vaja, eriti arvestades oluliste mängijate Justin Bibbinsi ja Williams Narace vigastusi. "Me ei taha riskeerida, teades, et see on meie viimane võimalus leping teha ja et see mängija sõlmib meiega lepingu hooaja lõpuni."

"Otsisime mängijat, kes suudaks peamiselt tegutseda ääremängija positsioonil, aga pallida mõned minutid ka keskmängija rollis," jätkas Romeyer. "Seetõttu valisime Kregor Hermeti. Tunneme Kregorit üsna hästi, kuna oleme temaga kaks aastat suhelnud ja kohtumise eelmisel aastal Kalev/Cramo meeskonnaga."

Romeyer tõi välja Hermeti head sooritused nii erinevates liigades. "Olles sel hooajal veelgi efektiivsem, toob Kregor meile suurepärase mängumõistmise, tõelise ohu eemalt ning kiire kohanemisvõime nii tehniliselt kui ka füüsiliselt, olles mänginud ka möödunud nädalavahetusel. Meil on hea meel teda Dijonis soojalt tervitada!"

Hermet ise lisas klubi teate vahendusel: "Mul on suur au liituda JDA Dijoniga, sest tean, et klubil on kõrged ambitsioonid. Prantsuse liigas mängimine on privileeg ja fantastiline võimalus edasi areneda. Ma ei jõua ära oodata, millal kohtun oma meeskonnakaaslaste ja fännidega ning kogeme koos toredaid hetki!"

Dijoni meeskond on võitnud tänavu Prantsusmaa kõrgliigas kuus ja kaotanud kaheksa kohtumist, mis tähendab, et hetkel võidetakse koha eest sõelmängudel. Sügisel osaleti ka FIBA Euroopa karikasarjas, aga seal piirduti põhiturniiriga.

Prantsusmaa liigas peetakse järgmine mäng laupäeval, 10. jaanuaril, kui võõrustatakse Nanterre'i klubi.