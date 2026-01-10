Hermet avas kolmesega punktiarve, aga Dijon kaotas

Äsja Prantsusmaa kõrgliigasse siirdunud korvpallikoondislane Kregor Hermet sai oma debüüdis ka esimesed punktid kirja, aga Dijon pidi koduväljakul kaotusega leppima.

Aasta alguses Kalev/Cramost lahkunud ja Dijoniga liitunud Hermet avas kodupubliku ees punktiarve avaveerandil, kui tabas omaselt kaugviske. Dijon ja Nanterre mängisid avapoolajal tasavägiselt, aga külalised asusid kolmandal veerandil mängutempot dikteerima.

Nanterre läks otsustaval veerandil 11 punktiga juhtima ja kuigi Dijon jõudis pool minutit enne lõpusireeni veel kolme punkti kaugusele, tuli lõpuks leppida 88:97 (26:26, 18:15, 13:23, 31:33) kaotusega.

Hermet veetis platsil 18 minutit ning kogus viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/3) ja kaks lauda. Lisaks sai Eesti koondislane kirja ühe vaheltlõike.

Ameeriklased Jordan Barnett ja David Holston viskasid Dijoni eest 16 punkti, Gregor Hrovat lisas omalt poolt 15 silma. Üleplatsimeheks kerkis aga Nanterre'i ameeriklasest ääremängija Donta Scott, kes lõpetas mängu 19 punkti ja kaheksa lauapalliga.

Dijon on tänavu Prantsusmaa kõrgliigas teeninud kuus võitu ja üheksa kaotust, millega asetsetakse 11. tabelireal. Kümnendal ehk viimasel play-off'i kohal on Nancy, kellel on kuus võitu ja kaheksa kaotust. Dijoni järgmine mäng toimub 17. jaanuaril.