Kregor Hermeti karjäär jätkub Prantsusmaal

Eesti korvpallur Kregor Hermet on pikendanud lepingut klubiga JDA Dijon aasta võrra ja tänavu talvel Prantsusmaale siirdunud mängija jätkab seal praeguste plaanide kohaselt veel vähemalt hooaja.

"Temaga on olnud soov jätkata," kinnitas spordidirektor Laurent Legname. "Võib olla keeruline teda hoida, aga ta on keegi, kes sobib kokku klubi DNA-ga."

Dijon jätkab uuel hooajal värske peatreeneri Vincent Dumestre'iga. Klubi juhid usuvad, et eestlane sobib tema plaanidesse. "Oleme teinud Kregoriga üheaastase lepingu. Ta on pärast saabumist palju panustanud ja ma arvan, et sobib suurepäraselt Vincenti ja klubi DNA-ga," kordas klubi asejuht Samuel Usureau.

28-aastane Hermet liitus klubiga tänavu jaanuaris. Ta pidas Prantsusmaa kõrgliigas 14 kohtumist, viskas keskmiselt 12,9 punkti, haaras 3,1 lauapalli ja jagas 1,4 resultatiivset söötu mängus.

Dijoni klubi kogus 30 vooruga 12 võitu ja 18 kaotust, mis jättis meeskonna esimesena sõelmängudelt kõrvale ehk tõi kokkuvõttes 11. koha.