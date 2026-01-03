Hermet siirdub Prantsusmaale: lahkuda ei ole kerge, aga pean proovima

Sel hooajal mitmete välisklubide vaateväljas olnud Hermet aitas Kalev/Cramo laupäeval tähtsa võiduni, kui kogus 92:88 võidumängus Riia VEF-i üle 19 punkti, jagas seitse resultatiivset söötu ja võttis kuus lauapalli.

"Väga väärtuslik võit, selle taustal, mida [hooaja] esimene pool läbi oleme elanud," rääkis Hermet ERR-ile. "Klubi jaoks ülioluline. Nemad läksid küll ette, aga me ei kaotanud pead. Nad viskasid kõik rasked visked sisse, aga me suutsime hoida pea külmana ja ei lasknud neid kaugele purjetada."

Mängu järel jättis Hermet emotsionaalselt Kalev/Cramo treenerite ning fännidega hüvasti ja kinnitas, et kui kõik läheb plaanipäraselt, saab temast juba järgmisel nädalal mängija Prantsusmaa kõrgliigas.

Küsimusele, kas uus klubi on Dijon, vastas Hermet: "võib-olla". "Uus tase ta kindlasti on, samm üles," tõdes 28-aastane ääremängija. "Prantsusmaa liiga on Euroopas väga kõrge [tasemega], kolm Euroliiga klubi ja keskmine tase ka väga kõva. Midagi lihtsat ei saa olema, aga praegu, minu vanuses; kohas, kus oma karjääris olen, tundus asi, mida peaks proovima. Kerge lahkuda ei ole, nagu saalisolijad ka nägid, aga tundsin, et pean proovima."