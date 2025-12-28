Hermet korvpallikoondise aastast: kirss tordile jäi panemata

Eesti korvpallikoondis oli tänavu küll palju pildis, ent "Spordiaasta tähed 2025" galal aasta võistkonna nominentide sekka ei pääsenud. "Sellele on võrdlemisi lihtne vastus olemas: kirss jäi tordile panemata," sõnas ääremängija Kregor Hermet galal ERR-ile.

"Suures pildis see Portugali mäng defineerib tagasi vaadates meie aastat. Kuigi oli väga palju ilusaid hetki ja võite ka, siis me ju enne EM-i ütlesime valjult välja, et meie eesmärk on alagrupist edasi saada. See ei õnnestunud, ehk eks see koht esikolmikus sinna taha jäi ka," arvab Hermet.

Kalev/Cramo ääremängija ise annab korvpallikoondise aastale hinde "3+". "Olen selline inimene, kes nõuab ja otsib arengut ning ma usun, et meil on veel, kuhu areneda. Kui me oleks selle mängu võitnud, paar punkti siia-sinna, saaks juba rasvase "4+" panna. See on nüüd pinnas, kus on aega atra seada. Kuna 2029 tuleb kodune EM, peaks selleks ajaks kõik kasvuraskused ja kogemuste ammutamised olema tehtud," sõnas ta.

Eriliselt palju kriitikat sai EM-finaalturniiril Henri Drell, kes viskas siis aga MM-valikmängus Sloveenia vastu 29 punkti ning aitas koondise tähtsa võiduni. "Ma usun küll, et meie vaesele Henrile tehti liiga," sõnas Hermet. "Viimases MM-valikaknas ta näitas, et on oma järeldused teinud ja ta pani nendel vihkajatel suu natuke kinni. Eks see käib kahjuks spordi juurde."