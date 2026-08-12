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Los Angeles Lakers on minemas rekordilise summa eest müüki

Korvpall
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Korvpall

Korvpalliliiga NBA üks ikoonilisemaid klubisid Los Angeles Lakers on minemas rekordilise summa eest uute omanike kätte.

ESPN-i ajakirjanik Ramona Shelburne teatas, et USA ärimees Josh Kushner ja endine Disney tegevjuht Bob Iger on ostmas Lakersit 12 miljardi USA dollari eest.

Seejuures ostis investeerimispankur Mark Walter klubi alles mullu oktoobris kümne miljardi USA dollari eest ehk selle järgi kasvanuks Lakersi väärtus vähem kui aastaga kahe miljardi võrra.

Kui tehing saaks teoks, oleks tegemist rekordilise ostuga USA profispordis. Kushneri ja Igeri huvi on aga mõnevõrra üllatav, sest alles hiljaaegu olid nad huvitatud uue klubi rajamisest Las Vegasesse.

NBA soovib laieneda Las Vegasesse ja Seattle'isse. Las Vegase projekti juures olid investeerimisfondi Thrive Eternal kaudu huvilised ka Kushner ja Iger, kuid nüüd on nad nähtavasti meelt muutnud.

Riskikapitalist Josh Kushner on ühtlasi president Donald Trumpi väimehe ja nõuniku Jared Kushneri noorem vend. Samuti on ta praeguse NBA klubi Miami Heati väikeaktsionär, eelnevalt oli ta samas rollis Memphis Grizzlieses.

Toimetaja: Siim Boikov

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