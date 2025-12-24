Jõululaps Anett Kontaveit tähistab ümmargust sünnipäeva

1995. aasta jõululaupäeval sündinud ja lapsepõlves nii iluuisutamist kui rahvatantsu proovinud Kontaveit läks esimesse tennisetrenni kuueselt, võitis 13-aastaselt läbi aegade noorima sportlasena Eesti meistritiitli täiskasvanute konkurentsis ning sisenes 17-aastaselt rahvuvahelisse tennisekaruselli.

Kontaveit võitis karjääri jooksul kuus WTA tiitlit, tema edukaim aasta oli 2021, mil ta võitis augustist oktoobrini neli turniiri ning tagas esimese Eesti tennisistina koha WTA finaalturniiril, kus kaotas finaalis Garbine Muguruzale.

Pärast 2023. aastal seljavigastuse tõttu lõppenud sportlaskarjääri sai Kontaveit mullu emaks ning on tänavu edukas olnud hoopis padelisaalides: mais tuli ta koos Nora Leinusega Eesti meistriks ning eelmisel nädalal võideti ka EPL Padel Masters.