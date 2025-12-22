Schröder röövis Rocketsilt võidu lõpusekundite korviga

Kings haaras kohtumise alguses 10-punktilise eduseisu, kuid jäi poolajaks 57:68 kaotusseisu. Kolmandal veerandil püsis vahe umbes kümnepunktiline, aga neljandal veerandil tegi Kings kaotusseisu tasa ning normaalaeg lõppes viigiseisul 112:112.

Lisaajal dikteeris sündmuste käiku Kingsi sakslasest tagamängija Dennis Schröder, kes viskas võõrustaja 13 punktist üheksa, sealhulgas tabas 2,2 sekundit enne lõppu kolmepunktiviske, mis tõi Kingsile hooaja seitsmenda võidu.

DENNIS SCHRÖDER WINS IT FOR THE KINGS



SACRAMENTO SECURES THE THRILLER IN OVERTIME! pic.twitter.com/6UWo79Up7a — NBA (@NBA) December 22, 2025

Schröder viskas teisel poolajal ja lisaajal oma 24 punktist 20. Lisaks kogunes tema arvele 10 resultatiivset söötu ja seitse lauapalli. Kingsi parimana tõi 27 punkti DeMar DeRozan, Rocketsi edukaimaks osutus 24 punktiga Kevin Durant.

Kings (7-22) lõpetas viie mängu pikkuseks veninud kaotusteseeria, läänekonverentsis asetsetakse eelviimasel ehk 14. kohal. Rockets (17-9) on läänes kuues.

Läänekonverentsis liidrile Oklahoma City Thunderile (25-3) järgnev San Antonio Spurs (21-7) teenis kuuenda järjestikuse võidu, kui võõrsil alistati Washington Wizards (5-22) 124:113 (26:28, 43:21, 29:37, 26:27).

De'Aaron Fox vedas Spursi rünnakul 27 punkti ja kuue korvisööduga, Victor Wembanyama sekkus pingilt ning tõi 14 punkti ja 12 lauapalli. Bub Carrington viskas Wizardsi parimana 21 silma.

Teised tulemused:

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 150:152

New York Knicks - Miami Heat 132:125

Brooklyn Nets - Toronto Raptors 96:81

Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks 103:100