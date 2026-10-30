Veesaare koduklubi tõmbas kehvale seeriale pidurit

Hawks alistas kodusaalis Cleveland Cavaliersi 114:111 (16:28, 30:16, 43:38, 25:29). Võõrustaja pööras mängu enda kasuks teisel veerandajal 19:2 spurdiga ning ei loovutanud teisel poolajal eduseisu kordagi.

Võitjate mänguvankrit vedas Onyeka Okongwu, kes viskas oma hooaja tippmarki tähistanud 29 punkti ja võttis 12 lauapalli. Neli kaugviset tabanud Nickeil Alexander-Walker ja Aaron Wiggins lisasid vastavalt 25 ja 20 silma. Cavaliersi parimad punktitoojad olid James Harden 24 ja Donovan Mitchell 22 punktiga. 22-aastane Veesaar taastub tõsisest põlvevigastusest ning eeldatavasti sel hooajal Hawksi eest väljakule ei tule.

Hawks sai kolme kaotuse kõrvale kolmanda võidu, ühtlasi lõpetati Cavaliersi (3-2) kolmemänguline võiduseeria.

Ülejäänud kahes mängus olid võidukad Memphis Grizzlies (5-0) ja New Orleans Pelicans (1-4). Grizzlies sai võõras saalis 124:103 (25:25, 33:33, 33:25, 33:20) jagu Portland Trail Blazersist (3-1). Võitjate poolel hiilgas kollanokk Cameron Boozer 18 punkti, 12 lauapalli ja 12 resultatiivse sööduga. Pelicans võitis kodus Sacramento Kingsi (0-5) 132:120 (24:30, 39:31, 39:27, 30:32), kodumeeskonna resultatiivseimad olid Jeremiah Fears ja Zion Williamson 22 punktiga.