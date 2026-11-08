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Vanameister Curry hiilgas ja Warriors jälle võitis

Korvpall
Korvpall

Korvpalliliigas NBA alistas Golden State Warriors Stephen Curry eestvedamisel lisaajal Orlando Magicu 126:119 (31:19, 26:22, 20:37, 33:32, 16:9).

Kõrgele eale vaatamata jätkuvalt NBA parimate korviküttide sekka kuuluv Curry ladus Magicu korvi 41 punkti. Tema kaks pluss üks rünnak poolteist minutit enne lisaaja lõppu viis Warriorsi juhtima 120:118 ning vanameister tabas pool minutit hiljem veel ühe lähiviske, mis sisuliselt otsustas mängu saatuse.

38-aastane Curry sai lisaks 41 punktile kirja veel kuus lauapalli, kuus tulemuslikku söötu ja kolm pallikaotust. Ta on käimasoleval hooajal visanud keskmiselt mängus 29,9 punkti, millega jagab liiga arvestuses teist kohta Oklahoma City Thunderi eduveduri Shai Gilgeous-Alexanderiga. Esikoht kuulub Luka Doncicile, kes visanud keskmiselt mängus uskumatuna näivad 40,1 punkti.

Curry kõrval oli heas hoos kollanokk Yaxel Lendeborg, kes tõi võitjatele 23 punkti ja hankis lauast kaheksa palli. Neli kaugviset tabanud Brandin Podziemski panustas 15 punkti. Magicu särgis säras sakslane Franz Wagner 30 punkti ja 11 korvisööduga.

Warriors alustas hooaega kolme järjestikuse kaotusega, kuid on seejärel võitnud seitse mängu järjest. Warriorsi (7-3) leiab läänekonverentsis neljandalt tabelirealt. Esikolmiku moodustavad kaheksa võitu ja kaks kaotust kogunud Thunder, San Antonio Spurs ja Los Angeles Lakers. Magic (2-7) on idas 12. kohal.

Ülejäänud tulemused:

Indiana Pacers - Denver Nuggets 102:114
Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 124:121
Oklahoma City Thunder - Washington Wizards 114:75
Cleveland Cavaliers - New York Knicks 97:109
Phoenix Suns - Houston Rockets 102:99
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 103:125

Toimetaja: Henrik Laever

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