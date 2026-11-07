Doncici viskekontsert tõi LA Lakersile võidu, heas hoos ka San Antonio

Sloveeni arvele jäi 53 punkti, ta tabas viskeid väljakult 17/33 ja vabaviskejoonelt 14/18. Austin Reaves lisas 25 punkti, Walker Kessler 16 silma ja tosin lauapalli. Portlandi parim oli 22 punkti ja 11 resultatiivse sööduga Devi Avdija.

Doncici jaoks tähendas see aga karjääri 11. vähemalt 50 punkti mängu. Ta tabas ka olulise viske 28 sekundit enne lõppu. Lakersi vahepeal 12-punktine edu kahanes neljale, aga Doncic ja Reaves viskasid viimastel sekunditel kahe peale kümme punkti.

Victor Wembanyama viskas 30 punkti ja võttis 14 lauapalli ning aitas San Antonio Spursi võõrsil 124:109 (38:29, 37:27, 24:24, 25:29) võiduni Sacramento Kingsi üle. Tegemist oli klubi jaoks seitsmenda võiduga järjest ja hetkel ollakse vastavas arvestuses NBA kõige kuumem tiim.

Tulemused: Atlanta - Washington 139:132, Charlotte - Boston 80:119, Cleveland - Philadelphia 119:95, Dallas - Utah 112:100, Memphis - Oklahoma City 97:128, Milwaukee - Toronto 107:121, New Orleans - Minnesota 109:115, LA Lakers - Portland 124:118, Sacramento - San Antonio 109:124.