Celtics tõukas Paul George'i eestvedamisel 76ersi troonilt

Celtics juhtis sisuliselt kogu kohtumise vältel ning võidu peamiseks sepistajaks oli eelmised kaks hooaega 76ersi särki kandnud Paul George, kes kerkis endise tööandja vastu 36 punktiga üleplatsimeheks. George viskas 14 punkti viimasel veerandajal ja tabas omade 22 kolmepunktiviskest kuus. Jayson Tatum ja Payton Pritchard toetasid vastavalt 21 ja 18 punktiga.

Kodumeeskonna mänguvankrit vedas Tyrese Maxey 24 punktiga. Joel Embiidi arvele kogunes 16 silma ning LeBron James tõi 11 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja jagas viis resultatiivset söötu. Aastaid Celticsi hingekirja kuulunud Jaylen Brown jäi erinevalt George'ist vana koduklubi vastu kahvatuks. Ta sai 13 punkti ja viie lauapalli kõrval kirja neli pallikaotust ja neli isiklikku viga.

Viimasest kümnest kohtumisest üheksa võitnud Celtics (9-2) tõusis teisipäevase võidu järel 76ersi (9-3) asemel idakonverentsis esikohale.

Tiitlikaitsja New York Knicks jätkab tõusvas joones. Teisipäeval saadi neljas järjestikune võit, kui kodusaalis alistati Milwaukee Bucks 117:85 (26:21, 32:13, 27:38, 32:13). Jalen Brunson viskas võitjate kasuks 23 ja Karl-Anthony Towns 21 punkti, seejuures hankis Towns lauast koguni 16 palli. Bucksi parim oli Jaime Jacquez Jr. 16 punktiga.

Knicks (6-4) on idas Detroit Pistonsi (7-3) järel neljandal kohal, Bucks (1-10) vireleb tabeli põhjas.

Ülejäänud tulemused:

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 133:110

Utah Jazz - Miami Heat 109:115

Sacramento Kings - Orlando Magic 100:107

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 123:103