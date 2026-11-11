X!

Celtics tõukas Paul George'i eestvedamisel 76ersi troonilt

Korvpall
Korvpall

Korvpalliliigas NBA alistas Boston Celtics idakonverentsi tippude heitluses võõrsil Philadelphia 76ersi 123:101 (30:23, 32:28, 29:31, 32:19).

Celtics juhtis sisuliselt kogu kohtumise vältel ning võidu peamiseks sepistajaks oli eelmised kaks hooaega 76ersi särki kandnud Paul George, kes kerkis endise tööandja vastu 36 punktiga üleplatsimeheks. George viskas 14 punkti viimasel veerandajal ja tabas omade 22 kolmepunktiviskest kuus. Jayson Tatum ja Payton Pritchard toetasid vastavalt 21 ja 18 punktiga.

Kodumeeskonna mänguvankrit vedas Tyrese Maxey 24 punktiga. Joel Embiidi arvele kogunes 16 silma ning LeBron James tõi 11 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja jagas viis resultatiivset söötu. Aastaid Celticsi hingekirja kuulunud Jaylen Brown jäi erinevalt George'ist vana koduklubi vastu kahvatuks. Ta sai 13 punkti ja viie lauapalli kõrval kirja neli pallikaotust ja neli isiklikku viga.

Viimasest kümnest kohtumisest üheksa võitnud Celtics (9-2) tõusis teisipäevase võidu järel 76ersi (9-3) asemel idakonverentsis esikohale.

Tiitlikaitsja New York Knicks jätkab tõusvas joones. Teisipäeval saadi neljas järjestikune võit, kui kodusaalis alistati Milwaukee Bucks 117:85 (26:21, 32:13, 27:38, 32:13). Jalen Brunson viskas võitjate kasuks 23 ja Karl-Anthony Towns 21 punkti, seejuures hankis Towns lauast koguni 16 palli. Bucksi parim oli Jaime Jacquez Jr. 16 punktiga.

Knicks (6-4) on idas Detroit Pistonsi (7-3) järel neljandal kohal, Bucks (1-10) vireleb tabeli põhjas.

Ülejäänud tulemused:

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 133:110
Utah Jazz - Miami Heat 109:115
Sacramento Kings - Orlando Magic 100:107
Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 123:103

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

11:04

Celtics tõukas Paul George'i eestvedamisel 76ersi troonilt

09:41

Konontšuki klubi kaotas EuroCupis

08:32

Vaaks ja Illinois pidid vastu võtma esimese kaotuse

10.11

Annuk noorest koosseisust: väike preemia neile, kes suvel rohkem silma jäid

10.11

Drell vedas Neptunase eurosarjas teise võiduni

10.11

Brasiilia korvpallilegend on 43-aastaselt Euroliigasse naasmas

10.11

Vigastusest taastunud Asi enne EM-valikmänge: eesmärk on mõlemad võita

10.11

Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

10.11

Wembanyama domineeris rünnakul ja kaitses ning Spurs võitis taas

09.11

Haljalast lahkunud Martin Müürsepp taasliitus Pärnuga

09.11

Bratka suurepärane hoog jätkus võimsa kaksikduubliga

09.11

Kaspar Sepp aitas Cornelli võiduni

09.11

Doncicita mänginud Lakersi parimaks kerkis 43 punkti toonud Reaves

09.11

Kuusmaa: välismaalased pingutavad eurosarjas rohkem

08.11

Viimsi KK üllatas kodupubliku ees Riia VEF-i

videod

sport.err.ee uudised

12:44

Rune naasis rõõmu ja valu toonud Stockholmi turniirile väärt võiduga

12:10

Nikolajeva sai noorte olümpiamängude epeeturniiril seitsmenda koha

11:40

Inglise meedia: Manchester United asendab Carricku Pochettinoga

11:04

Celtics tõukas Paul George'i eestvedamisel 76ersi troonilt

10:30

Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

09:41

Konontšuki klubi kaotas EuroCupis

09:15

Gauffist jagu saanud Noskova kindlustas endale koha poolfinaalis

08:32

Vaaks ja Illinois pidid vastu võtma esimese kaotuse

08:04

Kuldse poisi auhind läks taas Barcelonasse

10.11

Kahegeimilise edu käest andnud Tartu alustas eurosarja raske võiduga

10.11

Kergejõustiklased Vanamb ja Laul said noorte OM-il Dakaris viienda koha

10.11

Paalberg: mul on vaja mängida, siis äkki tuleb eelmise aasta vorm tagasi

10.11

Annuk noorest koosseisust: väike preemia neile, kes suvel rohkem silma jäid

10.11

ETV spordisaade, 10. november

10.11

Drell vedas Neptunase eurosarjas teise võiduni

loetumad

10.11

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

10.11

FIA-lt reeglite muutmist ootav Solberg võib loobuda Monte Carlos pingutamast

10.11

Drell vedas Neptunase eurosarjas teise võiduni

10.11

Suusahüpete eksmaailmameister ja eksmaailmarekordiomanik lõpetas karjääri

10.11

Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

10.11

Prantsuse judotäht Teddy Riner pürgib presidendiks

09.11

FIS lubab viiekordse olümpiamedalisti suusarajale, Bolšunov endiselt puudu

10.11

Kahegeimilise edu käest andnud Tartu alustas eurosarja raske võiduga

08:32

Vaaks ja Illinois pidid vastu võtma esimese kaotuse

10.11

Brasiilia korvpallilegend on 43-aastaselt Euroliigasse naasmas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo