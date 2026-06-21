X!

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

Korvpall
Heiko Rannula
Heiko Rannula Autor/allikas: Legia Kosz
Korvpall

Eesti treeneri Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia alistas Poola kõrgliiga finaalseeria otsustavas mängus Zielona Gora 78:70 (17:19, 29:19, 20:23, 12:9) ja tuli teist aastat järjest meistriks.

Külalised alustasid mängu 8:0 spurdiga, aga teisel perioodil kallutas Legia seisu oma kasuks ja läks poolajale ise kaheksapunktises eduseisus 46:38.

Teisel poolajal ei kasvanud vahe kordagi päris suureks, aga Zielona Gora enam pealinnaklubi kätte ka ei saanud. Viimasel veerandil vähendati vahe paaril juhul kolmele, aga lõpuks võitis Legia kaheksaga.

Legia parim oli 15 punkti kogunud Andrzej Pluta, Jayvon Graves toetas kümne lauapalliga. Matthias Tass võitjate poolelt kaasa ei teinud. Zielona Gora mängumeestest keegi üle kümne silma ei kogunud.

Põhiturniiri võitnud Legia kaotas finaalseeria avamängu, läks 2:1 ja 3:2 juhtima ning oli lähedal meistritiitlile juba kuuendas mängus, aga lõpuks napsas võidu ikkagi vastasvõistkond. Otsustav seitsmes mängu kuulus aga pealinnaklubile.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

Killing jätkab Bigbank/Kalevi meeskonna abitreenerina

20.06

Biberovici võiduvise viis Fenerbahce kolmandat korda järjest meistriks

19.06

Meistritiitlist sekundi kaugusel olnud Legia kaotas lõpusireeni kõlades

19.06

Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

19.06

Bigbank/Kalevi tegevjuht: võitleme ikka kõige kirkamate medalite eest

19.06

Kalevi korvpallimeeskonna uueks nimisponsoriks sai Bigbank

19.06

Tallinnas toimub Euroopa suurim fännklubide korvpalliturniir

17.06

Legia jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

17.06

Korvpallikoondis tervitab Kotsari naasmist: ta teeb meie mängu mitmekülgsemaks

17.06

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond täiendas koosseisu Pärnu põhimehega

17.06

Eesti 3x3 korvpallikoondis kvalifitseerus EM-ile

16.06

Chicago Bulls palkas peatreeneriks NBA meistrist brasiillase

16.06

Taavet Hinrikus ostis osaluse NBA meeskonnas

16.06

Kalev tugevnes äsjase Eesti meistriga

videod

sport.err.ee uudised

21.06

Karol Mets: Deniz Undavi vastu tuleb teha palju ennetavat tööd

21.06

Tihemetsas alistas Rillo Saare, Lihtsa ja Lamp jätkasid võidulainel Uuendatud

21.06

Eesti lõpetas Euroopa liiga võiduga kolmes geimis

21.06

Valga triatlonil võitsid esmakordselt Eesti meistritiitli Pius ja Zukker

21.06

Mauri Villmann tuli kodusel turniiril Eesti parimana üheksandaks

21.06

Kertu Laak: meil on uue peatreeneriga hea visioon ja see töötab

21.06

Eesti naiskond kaotas võidetud avageimi järel Kreekale Uuendatud

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

ETV spordisaade, 21. juuni

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

21.06

Lajal ja Glinka said teada oma esimesed vastased Wimbledonis

21.06

Eesti aerutajad tulid Kanada maratonil teiseks

21.06

Karikafinaalis Paidet loputanud Flora sai kuu aega hiljem lüüa

21.06

Eesti ujuja tegi MK-sarjas karjääri parima etteaste

21.06

Eesti epeenaiskond tuli EM-il viiendaks Uuendatud

loetumad

21.06

Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

21.06

Vahetusmees Undavi teise poolaja väravad viisid Saksamaa alagrupist edasi

20.06

Holland lõi Rootsile viis väravat ja andis konkurentidele tormihoiatuse

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

21.06

Eesti epeenaiskond tuli EM-il viiendaks Uuendatud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

21.06

Jefimova saavutas Indianapolises teise koha: eelistan võita

21.06

Elevandiluuranniku treener: ootasime Saksamaalt rohkem fair play'd

20.06

Brasiilia sai esimese võidu, Türgi piirdub alagrupiturniiriga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo