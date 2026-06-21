Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

Külalised alustasid mängu 8:0 spurdiga, aga teisel perioodil kallutas Legia seisu oma kasuks ja läks poolajale ise kaheksapunktises eduseisus 46:38.

Teisel poolajal ei kasvanud vahe kordagi päris suureks, aga Zielona Gora enam pealinnaklubi kätte ka ei saanud. Viimasel veerandil vähendati vahe paaril juhul kolmele, aga lõpuks võitis Legia kaheksaga.

Legia parim oli 15 punkti kogunud Andrzej Pluta, Jayvon Graves toetas kümne lauapalliga. Matthias Tass võitjate poolelt kaasa ei teinud. Zielona Gora mängumeestest keegi üle kümne silma ei kogunud.

Põhiturniiri võitnud Legia kaotas finaalseeria avamängu, läks 2:1 ja 3:2 juhtima ning oli lähedal meistritiitlile juba kuuendas mängus, aga lõpuks napsas võidu ikkagi vastasvõistkond. Otsustav seitsmes mängu kuulus aga pealinnaklubile.