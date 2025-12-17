Eesti jäi rannatennise MM-il matšivõiduta

Brasiilias lõppes rannatennise võistkondlik MM, kus Eesti koondis pakkus tugevat konkurentsi, aga täiskasvanute turniiril võitu kirja ei saanud. Noorte MM-il saadi kirja üks matšivõit.

Täiskasvanute MM-ile kvalifitseerusid reitingu alusel 16 parimat riiki. Eesti sai wildcard'i tänu headele tulemustele noorte klassis. Naispaar Renate Marilin Hinno/Adelia Susi võitis alagrupis kõik kolm mängu, kuid koondtulemuse otsustasid lõpuks segapaarismängud, millest kaks kaotas Eesti ülinapilt, vahendab Tennisnet.ee.

Alagrupis jäi Eesti tulemus nii Prantsusmaa (võitis grupi), Aruba (2. koht) kui ka Argentiina (3.) vastu 1:2. 9.-16. koha turniiril ei saanud meie naispaar enam võistelda Susi jalavigastuse tõttu, mistõttu kaotati Portugalile 0:2 ja Poolale 1:2, kes said ühe punkti mänguta.

Noorte MM-il osales kümme võistkonda ja Eesti kaotas neljases alagrupis Hispaaniale ja Itaaliale mõlemale 0:3 ning Puerto Ricole 1:2. Küll aga sai Eesti 7.-10. koha turniiril 2:1 jagu Arubast, kus lisaks neidude paarile Aylin Susi/Karoliina Tarkus tõi napi võidu ka segapaar Tarkus/Kristofer Kõnd. Seejärel kaotasid Eesti noored Tšiilile 1:2 ja kokkuvõttes saadi kaheksas koht.