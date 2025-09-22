X!

Tallinnas avati 19 mobiiliorienteerumise rada

Orienteerumine
Mobiiliorienteerumine
Mobiiliorienteerumine Autor/allikas: Jakob Meier
Orienteerumine

Tallinnas avati Euroopa spordipealinna projekti raames 19 mobiiliorienteerumise (MOBO) püsirada, kus toimuvad kuni 30. septembrini tasuta treeningud.

Koos mais avatud vanalinna rajaga on Tallinnas nüüd 20 MOBO püsirada. Kui traditsioonilised orienteerumisrajad tehakse ühe päevaku või võistluse jaoks, siis MOBO rajad on avatud ööpäevaringselt. Huvilised saavad kontrollpunkte läbida endale sobival ajal, rada ei pea läbima korraga ning alustada võib meelpärasest punktist.

Mobiiliorienteerumine teeb võimalikuks läbida püsiradu tänapäevaselt, asendades traditsioonilised abivahendid nutitelefoniga. Telefon toimib korraga kaardi, kompassi ja märkimisseadmena. Rajakaardi saab avada MOBO äpis. Kontrollpunktis on orienteerumise valge-oranž tähis QR-koodiga, mille pildistamine registreerib punkti läbimise. 

Tallinnasse rajatud MOBO radadega saab tutvuda siin.

22.-30. septembril toimuvad värskelt avatud MOBO radadel tasuta orienteerumistreeningud, mis on üles ehitatud selliselt, et oleksid arendavad nii algajatele, harrastajatele kui ka edasijõudnutele. Treeningutel selgitab juhendaja, kuidas teha etapi teevalikuid, mida järgida maastikul ja mida otsida kaardil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Tallinnas avati 19 mobiiliorienteerumise rada

