Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

57. rahvusvaheliste laste mängude jaoks rajatud tipptasemel väljakutel toimub järgmise kahe nädala jooksul mitmeid sündmusi, kuid võistlusvälistel aegadel jäävad platsid linlaste kasutada. Vabaduse väljakul on avatud kaks rannavõrkpalli ja kolm 3x3 korvpalli platsi. Samuti on olemas ka pallikastid, mis toimivad põhimõttel: võta, mängi ja tagasta.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul tähendas 800 tonni liiva toomine Vabaduse väljakule omajagu eeltööd ja veendumust, et see oleks turvaline ja väljakud peaksid ka pikema aja vastu.

"Nii sümboolses kohas, linna südames, võistelnud noored nimetasid seda eriliseks kogemuseks ja sama kuulsime tegelikult ka mais, kui Vabaduse väljakule jalgpalliväljaku rajasime. Nüüd tahame seda võimalust pakkuda ka kõigile spordisõpradest tallinlastele ja külalistele ning seega pikendame väljakute eluea nii kaugele, kui vähegi õnnestub," rääkis Oja.

Spordipealinna pallimängude nädalate raames saab Vabaduse väljakul elada kaasa kohalikele tippudele, kui 15.-17. augustil toimuvad Eesti meistrivõistlused rannavõrkpallis ning 16.-17. augustil Eesti meistrivõistlused 3x3 korvpallis.

8.-10. augustil toimuvad Vabaduse väljakul Põhjamaade meistrivõistlused kurtide korvpallis, 13. augustil korraldab Eesti Paralümpiakomitee liivaväljakul istevõrkpalli turniiri ning 15. augustil toimuvad Tallinna meistrivõistlused ratastoolikorvpallis.