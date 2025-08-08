X!

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

Varia
Rahvusvahelised laste mängud
Rahvusvahelised laste mängud Autor/allikas: Brit Maria Tael
Varia

Äsja toimunud rahvusvahelisteks laste mängudeks Tallinna Vabaduse väljakule püstitatud tipptasemel rannavõrkpalli- ja korvpalliväljakutel saavad huvilised sportida kuni 22. augustini.

57. rahvusvaheliste laste mängude jaoks rajatud tipptasemel väljakutel toimub järgmise kahe nädala jooksul mitmeid sündmusi, kuid võistlusvälistel aegadel jäävad platsid linlaste kasutada. Vabaduse väljakul on avatud kaks rannavõrkpalli ja kolm 3x3 korvpalli platsi. Samuti on olemas ka pallikastid, mis toimivad põhimõttel: võta, mängi ja tagasta. 

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul tähendas 800 tonni liiva toomine Vabaduse väljakule omajagu eeltööd ja veendumust, et see oleks turvaline ja väljakud peaksid ka pikema aja vastu.

"Nii sümboolses kohas, linna südames, võistelnud noored nimetasid seda eriliseks kogemuseks ja sama kuulsime tegelikult ka mais, kui Vabaduse väljakule jalgpalliväljaku rajasime. Nüüd tahame seda võimalust pakkuda ka kõigile spordisõpradest tallinlastele ja külalistele ning seega pikendame väljakute eluea nii kaugele, kui vähegi õnnestub," rääkis Oja.

Spordipealinna pallimängude nädalate raames saab Vabaduse väljakul elada kaasa kohalikele tippudele, kui 15.-17. augustil toimuvad Eesti meistrivõistlused rannavõrkpallis ning 16.-17. augustil Eesti meistrivõistlused 3x3 korvpallis.

8.-10. augustil toimuvad Vabaduse väljakul Põhjamaade meistrivõistlused kurtide korvpallis, 13. augustil korraldab Eesti Paralümpiakomitee liivaväljakul istevõrkpalli turniiri ning 15. augustil toimuvad Tallinna meistrivõistlused ratastoolikorvpallis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

20:47

Eesti võrkpallikoondis sai Lätilt suve esimese kaotuse

20:26

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

19:57

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

19:19

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

18:52

Kubassova sõlmis Ungari kõrgliigaklubiga uue lepingu

18:21

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

17:48

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

17:23

Jürgenson ja Oja jätkavad Briti meistrivõistluste hooaega

16:57

Moser jõudis U-20 EM-il finaali, Seire teist päeva järjest poolfinaalis

16:23

Laas teenis Trans-Himaalaja velotuuril järjekordse etapivõidu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15:23

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

07.08

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

07.08

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

17:48

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

07.08

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

07.08

Selgusid Ballon d'Ori nominendid

08:45

18-aastane kanadalanna võitis Montrealis oma esimese WTA tiitli

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo