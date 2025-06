Tallinn korraldab suvel noortele tasuta treeninguid

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on suvetreeningute projekt olnud eelmistel aastatel väga populaarne. "Sel aastal, olles Euroopa spordipealinn, pingutame aga eriliselt, et igal noorel oleks võimalus sporti teha ja seda professionaalsete treenerite juhendamisel. Lisaks avame juba lähiajal taas kõik linna koolistaadionid," ütles Oja, kutsudes kõiki Tallinna noori neid võimalusi kasutama. "Treeningud toimuvad eri linnaosades ja seegi on eesmärk omaette, et võimalusi leiduks noortele kõikjal üle linna," lisas Oja.

Suvetreeningute raames viivad erinevaid treeninguid läbi mitmed pikaaegse kogemusega treenerid. Treeningud toimuvad iganädalaselt alates 16. juunist kuni 28. augustini erinevatel Tallinna spordiväljakutel Kesklinnas, Kristiines, Nõmmel, Pirital, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel.

Sel suvel alustatakse ka pilootprojekti raames jalgrattatreeningutega, mis toimuvad Pirita Spordikeskuse väliväljakul (Rummu tee 3) teisipäeviti ja neljapäeviti 15.00-16.30 juulikuu jooksul (01.07–24.07), kokku kaheksal korral.

Treeningutele on oodatud kõik noored spordihuvilised, varasem kogemus spordialaga ei ole vajalik. Kohaletulnud noored registreerib treener kohapeal.