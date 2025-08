Rahvusvahelised laste mängud avatakse suurejoonelise tseremooniaga

Mängude tulesüütamise vastutusrikast rolli kannavad Aavo Põhjala, Martin Reim, Gerd Kanter, Liis Kiviloo, Ken-Martti Reinart ja Maari Randväli.

Olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul on tal suur au olla sedavõrd suure sündmuse avatseremoonial ühes võtmerollis. "Eesti väiksuse tõttu ei kvalifitseeru me paljude suurvõistluste võõrustajaks. Seda enam teeb au, et sellise mastaabiga noorte võistlus toimub Euroopa spordipealinna aastal Tallinnas," lausus Kanter. "Loodan, et meie noored saavad sellest kogemusest innustust pürgida tulevikus ka päris olümpiale."

Lisaks tseremoniaalsele programmile kõlab Kalevi staadionil m elsi esituses mängude ametlik tunnuslaul "Same Old Stories", meeleoluka tantsu- ja tuletantsukavaga esinevad Free Flow Studio tantsijad koostöös TantsuGeeniga.

Rahvusvahelised laste mängud on maailma suurim mitme spordialaga sündmus 12–15-aastastele lastele, kus omavahel võtavad mõõtu linnade esindused.

ICG Tallinn 2025 võistlused toimuvad Tallinna kesklinnas. Vabaduse väljak võõrustab 3x3 korvpalli ja rannavõrkpalli, Kalevi staadion kergejõustikku, Kalev Spa ujumist, Tallinna kergejõustikuhall judot ja vehklemist ning Lilleküla kunstmuruväljakud jalgpalli.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt tunnustatud mängudel osalevad Eesti linnadest Tallinn, Tartu, Pärnu ja Sillamäe.