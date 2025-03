Ajaloolise piljardi EM-i peakorraldaja: vinge asi, mis siin salata

Piljardi Euroopa meistrivõistluste turniir peetakse Eestis esmakordselt. Kalevi Spordihallis selgitavad enam kui 200 mängijat Euroopa parimaid viies erinevas formaadis ja turniir kestab kuni 8. aprillini, millele järgneb veel ka Euroopa karikaetapp. Kodupubliku ees mängib ka ala üks maailma tippe, kuu aega tagasi Las Vegases tippturniiri võitnud Denis Grabe.

"Tipptase ikkagi, Euroopa parimad on kohal. Võistlustingimused on väga head, võib isegi maailma tippareenidega võrrelda," rääkis Grabe kodusest suurvõistlusest.

Eesti sai tänavuse EM-i korraldusõiguse Türgi käest tänu Tallinna Euroopa Spordipealinna tiitlile. "Need on võistlused, kuhu keegi ei saa omale raha eest piletit osta. Riikide alaliidud valivad oma parimad, saadavad need siia võistlema," ütles peakorraldaja Kristjan Kuusik.

"Kuidagi on meil Eestis piljardiga juhtunud, et Denis Grabe maailma edetabeli teisel real on siin kõrgeima asetusega," lisas ta. "Kui kümme aastat tagasi oleks küsinud kellegi käest Eestis, et kas meil kümne aasta pärast toimuvad Euroopa meistrivõistlused, siis vastus oleks olnud ei. Väikesed sammud, rahvusvahelised turniirid ja Euroopa karikaetapid - täna oleme siin. Vinge asi, mis siin salata."

Kuigi laupäeval kõlas Kalevi Spordihallis veel vaid kuuliklõbin, siis akadeemiliseks piljardi Euroopa meistrivõistluste õhkkond ei jää. "Seda pole vaja karta, et ei tohi köhida või kaaslasega juttu rääkida. See on lubatud, kõik on oodatud. Võib täitsa plaksutada, kui head lööki nähakse," ütles korraldaja.

Pühapäeval selguvad piljardi Euroopa meistrivõistlustel esimesed tiitlivõitjad, kui mängitakse 14-1 formaadi finaalid. Grabe selgitas formaati: "Tavavaatajale on suhteliselt lihtne, üks pall annab ühe punkti ja mängitakse 100 punktini. Kes enne saab 100 täis, see võidab."