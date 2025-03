Petrõkina andis enne MM-ile sõitu kodupublikule etenduse

Tondraba jäähallis oli palju positiivset energiat ja elevust. Tallinn - Euroopa spordipealinn 2025 programmi raames toimuvad iga kuul spordipäevad, kus rahvas saab ise proovida erinevaid alasid.

Tänase jääspordialasid tutvustava päeva krooniks oli iluuisutamise gala, kus esinesid nii Eesti tuleviku talendid kui samal jääl jaanuari viimasel päeval Euroopa meistriks kroonitud Niina Petrõkina.

Kui teised näitasid värvidemängus lühikesi šõukavasid, siis Petrõkina esitas oma täispika vabakava, sest maailmameistrivõistlused on ukse ees.

"Oli lihtsalt pinge, et pean vabakava praegu sõitma," tunnistas Petrõkina ERR-ile. "Tavaliselt meil galašõu ei ole väga pikk, aga see on juba neli minutit, kümme sekundit. See oli päris raske."

Esitusega sai Petrõkina enne ära sõitu MM-ile veel kord testida, kuidas suudab end kokku võtta publiku ees ja mitmes mõttes ka teistsuguses olukorras. Ta oli tund aega kestnud uisugalal viimane esineja ja pidi hüpete rohke vabakava sooritama tavapärase soojenduseta.

"Ei olnud lihtsalt nii head tunnet just keha sees, sest ma ei jõudnud nii palju hüppeid teha enne kava ja oli raske veel, et treenerid ei seisnud porte ääres, nad vaatasid tribüünidel," ütles Petrõkina. "Selles mõttes oli ka kõik täiesti erinev."

Esmaspäeval lendab Petrõkina Ameerika Ühendriikidesse ja juba kolmapäeval asub Bostonis MM-il ka starti. "Emotsionaalne tasand mul on päris hea, ma tunnen ennast väga hästi ja positiivselt," sõnas ta. "Keha plaanis ka, füüsiliselt olen teinud väga palju tööd. Ma arvan, et kõik on korras."

Viimaste Eesti meistrivõistluste neljas, kahe EM-i kogemusega Kristina Lisovskaja näitas galal Tommy Cashi eurolaulust inspireeritud kava.

Naiste üksiksõidus on Eestis põnevad ajad ja Petrõkina selja taga olevad kodused konkurendid hoiavad talle MM-il kõvasti pöialt, sest Bostonis jagatakse välja ka olümpiakohad ja tagala loodab, et Euroopa meister toob koju mitu pääset.