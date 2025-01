Spordipealinna avapäev pakkus elamust tuhandetele inimestele

Spordipäeval toimusid juhendatud treeningud murdmaasuusatamises, laskesuusatiirus, lumelauakrossis ja suusahüpetes. Lisaks said linlased osaleda suusamäärimisekoolitusel, kus anti ülevaade suusamäärete erinevustest, vajalikest töövahenditest ja -tehnikatest. Paraspordivahenditest olid tutvumiseks nii murdmaa- kui ka mäesuusatamise istesuusk.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul täitis spordipealinna esimene spordipäev igati oma eesmärki. "Spordipealinna avapaugu emotsioonid ja tulemus on täpselt need, mille nimel oleme tööd teinud. Lauluväljak täitus muuhulgas inimestega, kes polnud kas kunagi varem või pikka aega murdmaasuuski alla pannud, kuid said suusatundidest positiivse kogemuse ja plaanivad lähiajal uuesti suusatama tulla. See ongi meie eesmärk, tutvustada erinevaid spordialasid ja nendega tegelemise võimalusi ehk need väikesed müksamised harrastamispisiku tekitamiseks," lausus Oja.

Spordipealinna aasta piduliku avamise märksõnad olid julgus, pealehakkamine ja järjepidevus. Kunstiliselt kandsid seda oma etteastes edasi tuleteatri Kelfirius tantsijad ja naistrummarid Hele-Riin Uib-Pacheli juhtimisel.

Sportliku etteaste eest vastutasid avamisel Lumeakadeemia noored suusatajad. Avamise kulminatsioon oli Eurovisiooni võitja Lordi meeleolukas kontsert.

Suusaaladele pühendatud spordipäevast võttis osa 1000 ja pidulikust avamisest 6000 inimest. Spordipealinna põhiprogramm jätkub kuu aja pärast, kui 22. veebruaril toimub Sõle spordikeskuses kahevõitlusalasid tutvustav spordipäev. Samuti on veebruaris plaanis suur talisuplussündmus Tallinna eri paikades.