Spordiveteran eakate tasuta treeningutest: me hoiame tervisekassa raha kokku

"Kui keha on terve, see toidab vaimu. Kui vaim on terve, paneb ka keha liikuma," ütles spordiveteran Henn Pärn. "See on niisugune hea ja uhke tunne, et me suudame ise endaga toime tulla. Me hoiame tervisekassa raha kokku. Meie vanuses keskeltläbi ühele inimesele on arvestatud umbes 40 000 eurot aastas, me raiskame ainult liikumise ja transpordi ja vahendite peale, me hoiame ka tervisekassa raha kokku."