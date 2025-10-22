Spordipealinn avas Tallinna lauluväljakul 27-korvilise kettagolfipargi

Tallinna lauluväljakule paigaldatud ajutise discgolfipargi rajad algavad Mere värava juurest ja nendel on pikkust 50 – 85 meetrit.

Rajameistri Ralf Rogovi sõnul on lauluväljaku discgolfipark disainitud algajasõbralikuks. "Rajad on kõigile birdie'itavad. Need on hea nähtavusega ehk pimedaid nurki pole ja korve näeb igalt poolt. Mul on hea meel, et üle pika aja on Tallinnas rajad, mis asuvad pargis ja on nauditavad. Lauluväljakul pole vaja muretseda, et kettad kaduma läheks," sõnas Rogov.

Eesti ühe parima discgolfari Albert Tamme sõnul on lauluväljaku discgolfipark väga heas seisukorras. "Soovitan väga seda parki proovida. Rajad on väga algajasõbralikud ja ühes parimas konditsioonis, mis praegusel aastahetkel saada on," ütles Tamm.

Tallinna lauluväljaku discgolfipargis toimub spordipealinna programmi raames ka kolm tasuta discgolfi treeningut ja nädalamängu, mille kohta leiab rohkem infot sport.tallinn.ee kodulehelt.

Võistlusvälistel aegadel on lauluväljaku discgolfipark kõigile tasuta kasutamiseks. Võistlused toimuvad lauluväljakul esmaspäeviti ja neljapäeviti algusega kell 18.30 ning laupäeviti ja pühapäeviti üldjuhul algusega kell 11.